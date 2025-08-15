augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

2 órája

TehetségPaletta: kezdődik a szakmai tábor az Őrségben is

Címkék#Ispánkról#Vas vármegyében#TehetségPaletta Program#tábor

Vas vármegyében Ispánkon kerül sor a nyári szakmai tábor megszervezésére. A TehetségPaletta Program lehetőséget ad az alkotásra és a közösségre is.

Gombos Kálmán

Augusztusban az ország hat helyszínén rendezik meg a TehetségPaletta Program szakmai táborai, ahol a TehetségPaletta bemutatókon megjelent egyéni alkotók, előadók, az őket felkészítők és az alkotóközösségek csoportvezetői találkozhatnak, inspirálódhatnak és fejlődhetnek szakmai és közösségépítési szempontból egyaránt – mesélte lapunknak Rigó Ernő, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas vármegyei igazgatója. A táborok célja az egymással való ismerkedés mellett az aktuális szakmai kérdések megvitatása élményközpontú műhelyekben, a jógyakorlatok megismerése, a TehetségPaletta Program eredményeinek és továbblépési lehetőségeinek értékelése mentori támogatással.

A TehetségPaletta vasi helyszíne: Ispánk
A TehetségPaletta vasi helyszíne: Ispánk
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Tehetségpaletta Vasban

Vas vármegyében augusztus 15-17. között kerül sor a szakmai táborra, amelynek Ispánk település ad otthont. Itt a filmművészet - fotóművészet kategória egyéni alkotói és közösségei számára nyílik mód közös munkára, alkotásra és eszmecserére középpontban a közösségépítéssel. Két szakavatott mentor vezetésével több mint húsz, az ország számos pontjáról és az elcsatolt nemzetrészekről is érkező alkotó tölt el hasznos napokat együtt. A tábor egyik kulcseleme a résztvevők által létrehozott alkotások vasárnap délelőtti bemutatása. De sor kerül szombaton egy értéksétára is, amely során a résztvevők megismerhetik a tábornak otthont adó település kulturális, természeti, közösségi értékeit is.

Mit érdemes tudni a programról?

Az idén elindult Tehetségpaletta Program célja a Kárpát-medencében működő amatőr művészeti közösségek megerősítése, szakmai tevékenységük, utánpótlás-szervezésük támogatása. A program lehetőséget biztosít a tehetséges amatőr művészek támogatására, elősegítve a helyi közösségek kialakulását és megerősítését, hiszen az amatőr művészeti tevékenység jelentős szerepet játszik a társadalom működésében. A TehetségPaletta Program keretein belül lehetőség nyílik szakmai műhelyekben és táborokban mentori tanácsadásra. A célok elérése érdekében hazai és Kárpát-medencei amatőr művészeti bemutatkozásokra, valamint egy Kárpát-medencei összművészeti fesztivált is rendeznek.

Vasi alkalmak

Vas vármegyében a nyár elején három színvonalas szakmai bemutatkozó, találkozó valósult meg: Gencsapátiban, Vasváron és Szombathelyen. A három találkozón közel 700 résztvevő, 120 megszólított csoport vagy egyéni alkotó és előadó jelent meg. Az ő munkáikat 21 mentor támogatta. A mentorálás, a felkészítő műhelyek, a táborok és a fesztivál költségeit a Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja a 

Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu