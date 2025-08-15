TehetségPaletta: kezdődik a szakmai tábor az Őrségben is

Augusztusban az ország hat helyszínén rendezik meg a TehetségPaletta Program szakmai táborai, ahol a TehetségPaletta bemutatókon megjelent egyéni alkotók, előadók, az őket felkészítők és az alkotóközösségek csoportvezetői találkozhatnak, inspirálódhatnak és fejlődhetnek szakmai és közösségépítési szempontból egyaránt – mesélte lapunknak Rigó Ernő, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas vármegyei igazgatója. A táborok célja az egymással való ismerkedés mellett az aktuális szakmai kérdések megvitatása élményközpontú műhelyekben, a jógyakorlatok megismerése, a TehetségPaletta Program eredményeinek és továbblépési lehetőségeinek értékelése mentori támogatással.

A TehetségPaletta vasi helyszíne: Ispánk

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Tehetségpaletta Vasban

Vas vármegyében augusztus 15-17. között kerül sor a szakmai táborra, amelynek Ispánk település ad otthont. Itt a filmművészet - fotóművészet kategória egyéni alkotói és közösségei számára nyílik mód közös munkára, alkotásra és eszmecserére középpontban a közösségépítéssel. Két szakavatott mentor vezetésével több mint húsz, az ország számos pontjáról és az elcsatolt nemzetrészekről is érkező alkotó tölt el hasznos napokat együtt. A tábor egyik kulcseleme a résztvevők által létrehozott alkotások vasárnap délelőtti bemutatása. De sor kerül szombaton egy értéksétára is, amely során a résztvevők megismerhetik a tábornak otthont adó település kulturális, természeti, közösségi értékeit is.

Mit érdemes tudni a programról?

Az idén elindult Tehetségpaletta Program célja a Kárpát-medencében működő amatőr művészeti közösségek megerősítése, szakmai tevékenységük, utánpótlás-szervezésük támogatása. A program lehetőséget biztosít a tehetséges amatőr művészek támogatására, elősegítve a helyi közösségek kialakulását és megerősítését, hiszen az amatőr művészeti tevékenység jelentős szerepet játszik a társadalom működésében. A TehetségPaletta Program keretein belül lehetőség nyílik szakmai műhelyekben és táborokban mentori tanácsadásra. A célok elérése érdekében hazai és Kárpát-medencei amatőr művészeti bemutatkozásokra, valamint egy Kárpát-medencei összművészeti fesztivált is rendeznek.