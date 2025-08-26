augusztus 26., kedd

Tehetünk ellene!

40 perce

Baj lehet a Vadásán, figyelmeztet a tudós és a szakember is

Figyelmeztet a tudós és a szakember is: komoly gond lehet ebből! Invazív, oda nem illő élőlények: ékszerteknősök jelentek meg a Vadása-tó vizében!

Gombos Kálmán

Invazív élőlényeket: ékszerteknősöket láttak többen is az Őrség közkedvelt tavában, a Vadásán. Nem cápát, nem krokodilt – ám a hozzáértőket ez aggodalommal tölti el. De mik is azok az invazív-, vagy özönfajok? Olyan idegenhonos élőlények, amelyek természetes élőhelyükön kívül megtelepednek, elszaporodnak, és komoly veszélyt jelentenek az őshonos fajokra, az ökoszisztémára, sőt a gazdaságra és az emberi egészségre is. Veszélyesek, mert kiszorítják az őshonos fajokat: versengenek a táplálékért, élőhelyért. Ökológiai egyensúlyt borítanak fel: új ragadozók, kórokozók jelennek meg, és gazdasági károkat is okoznak: mezőgazdasági terményeket károsítanak. Mindezeken felül egészségügyi kockázatot is jelentenek: allergiát, betegségeket terjeszthetnek.

Teknősök a Vadásában: invazív faj is megjelent vadon?
Teknősök a Vadásában: invazív faj is megjelent vajon?
Fotó: VN/dr. Szinetár Csaba

Húsz – de inkább csak kétféle ékszerteknős

Ezek közé tartozik az ékszerteknős (Trachemys scripta) is, ami Észak-Amerikából került hazánkba, hobbiállatként: díszállat-kereskedők már az 1960-as években forgalmazták. 

Invazív jellege miatt az Európai Unió 2015 óta tiltja az ékszerteknős behozatalát és kereskedelmét, amit egy kormányrendelet hazánkban is érvényesített. Húsz alfaja van

 – mesélte lapunknak dr. Szinetár Csaba zoológus, tanár. Ezek közül igazából kettő közismert: a vörös- és a sárga fülű ékszerteknős (nevüket a fejük két oldalán futó színes csík alapján kapták). Elsősorban a fiatal példányok szépek, mutatósak: amikor még aprók, tenyérben kényelmesen elférnek.

Felnőttek, mindketten

A gond általában akkor jelentkezik, amikor – megnő. És egyre nagyobb lesz: nem csak ő, hanem a helyszükséglete és az étvágya is. Ehhez jön hozzá, hogy elég hosszú ideig él: 30-40, sőt, akár 50 évet is. 

Amikor esetleg egy kislány, mondjuk hat évesen, megkapja, jó eséllyel nem gondol erre senki. Aztán a teknős mire húsz éves lesz – semmi az neki – a kislány esetleg már asszony és anyuka lett addigra. Biztos, hogy az érdeklődés és a kötődés még akkor is meglesz? Aligha valószínű… De akkor mi legyen a hajdani kis állatkával? Megölni (szerencsére) nem akarják, megoldani viszont muszáj. Hát ilyenkor vetődik fel a köztes, „emberségesnek” hitt ötlet, mint az árokpartra kitett kismacskák esetében: nem pusztítjuk el, „majd csak lesz vele valami”. Teknős lévén, jó ötletnek tűnik valami vizes hely…

Jönnek a gondok

Sajnos arra nem gondolnak ilyenkor, hogy ezzel kárt okoznak. Nem is kicsit! A vizes élőhelyekre kitett ékszerteknős veszélyezteti a honos mocsári teknőst: annak életfeltételeit és territóriumát. Ezek az apró állatok sokféle élőhelyen előfordulhatnak. A nagyobb folyók mellékágaiban éppúgy megélnek, mint a kisebb, akár mesterséges tavakban. Leginkább az iszapos aljzatú, növényzettel benőtt állóvizeket kedvelik, ahol megfelelő napozó helyek is rendelkezésre állnak. Ezeket – dominanciájuk révén – elorozzák a honos mocsári teknősöktől, akárcsak (fiatalabb korukban) a táplálékot. Sőt: megfigyelték, hogy párzási időszakban érdeklődést – azaz, udvarlási szándékot – mutattak a honos faj felé. Ezzel is gyengítik azokat, hiszen a hazai teknős szaporodási időszakban mintegy fölöslegesen pazarolja energiáit egy „reménytelen szerelemre”, ahelyett, hogy saját fajának fenntartásával törődne.

Fotó: VN/dr. Szinetár Csaba
Fotó: VN/dr. Szinetár Csaba

Mit lehet tenni?

A szakemberek számára a korai felismerés és gyors beavatkozás kulcsfontosságú. Kiemelt feladatuk a tájékoztatás is – a lakosság és szakemberek felé. Szabályozásként ide sorolható a kisállatok szabadon engedésének tilalma és a kutatás és nemzetközi együttműködés az új fajok megfigyelésére.

És mit tehet az, akinek nem csak a kislánya, hanem annak teknőse is megnőtt – és már lelohadt a sok évvel ezelőtti lelkesedés? Nos, van megoldás: állatkertek és vadasparkok sok esetben befogadják, átveszik a megunt kedvenceket. És ugye, sokkal megnyugtatóbb oda vinni, mint kitenni a vízpartra?...

