Baj lehet a Vadásán, figyelmeztet a tudós és a szakember is

Invazív élőlényeket: ékszerteknősöket láttak többen is az Őrség közkedvelt tavában, a Vadásán. Nem cápát, nem krokodilt – ám a hozzáértőket ez aggodalommal tölti el. De mik is azok az invazív-, vagy özönfajok? Olyan idegenhonos élőlények, amelyek természetes élőhelyükön kívül megtelepednek, elszaporodnak, és komoly veszélyt jelentenek az őshonos fajokra, az ökoszisztémára, sőt a gazdaságra és az emberi egészségre is. Veszélyesek, mert kiszorítják az őshonos fajokat: versengenek a táplálékért, élőhelyért. Ökológiai egyensúlyt borítanak fel: új ragadozók, kórokozók jelennek meg, és gazdasági károkat is okoznak: mezőgazdasági terményeket károsítanak. Mindezeken felül egészségügyi kockázatot is jelentenek: allergiát, betegségeket terjeszthetnek.

Teknősök a Vadásában: invazív faj is megjelent vajon?

Fotó: VN/dr. Szinetár Csaba

Húsz – de inkább csak kétféle ékszerteknős

Ezek közé tartozik az ékszerteknős (Trachemys scripta) is, ami Észak-Amerikából került hazánkba, hobbiállatként: díszállat-kereskedők már az 1960-as években forgalmazták.

Invazív jellege miatt az Európai Unió 2015 óta tiltja az ékszerteknős behozatalát és kereskedelmét, amit egy kormányrendelet hazánkban is érvényesített. Húsz alfaja van

– mesélte lapunknak dr. Szinetár Csaba zoológus, tanár. Ezek közül igazából kettő közismert: a vörös- és a sárga fülű ékszerteknős (nevüket a fejük két oldalán futó színes csík alapján kapták). Elsősorban a fiatal példányok szépek, mutatósak: amikor még aprók, tenyérben kényelmesen elférnek.

Felnőttek, mindketten

A gond általában akkor jelentkezik, amikor – megnő. És egyre nagyobb lesz: nem csak ő, hanem a helyszükséglete és az étvágya is. Ehhez jön hozzá, hogy elég hosszú ideig él: 30-40, sőt, akár 50 évet is.

Amikor esetleg egy kislány, mondjuk hat évesen, megkapja, jó eséllyel nem gondol erre senki. Aztán a teknős mire húsz éves lesz – semmi az neki – a kislány esetleg már asszony és anyuka lett addigra. Biztos, hogy az érdeklődés és a kötődés még akkor is meglesz? Aligha valószínű… De akkor mi legyen a hajdani kis állatkával? Megölni (szerencsére) nem akarják, megoldani viszont muszáj. Hát ilyenkor vetődik fel a köztes, „emberségesnek” hitt ötlet, mint az árokpartra kitett kismacskák esetében: nem pusztítjuk el, „majd csak lesz vele valami”. Teknős lévén, jó ötletnek tűnik valami vizes hely…