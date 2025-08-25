augusztus 25., hétfő

Elérkezett a leállás ideje a Telekomnál: napokig gond lesz az internettel és a tévével Szombathelyen

Címkék#Telekom#internet#leállás

Hálózat korszerűsítés miatt három napon keresztül leállhat a Telekom internet, tévé és telefon szolgáltatása a vasi vármegyeszékhelyen. A Telekom előre jelezte a leállást, most pedig elérkezett a munkálatok ideje.

Vaol.hu

Mint arról már korábban beszámoltunk, hálózati korszerűsítést végez a Telekom Vas vármegyében, ami üzemszüneteket okoz. Mint a tájékoztatóból kiderül, a munkák idején fél órás időtartamokra, sem internet, sem telefon, sem televízió szolgáltatás nem lesz Szombathelyen. Arra kell készülni, hogy három napon keresztül lehetnek kimaradások az otthoni szolgáltatásokban. Elérkezett az idő, ugyanis a munkálatok mától kezdődtek és szerdán délutánig tartanak. 

Hosszú ideig nem lesz szolgáltatás a Telekom rendszerén
A Telekom korán figyelmeztetett, most pedig elérkezett az munkálatok ideje
Fotó: Shutterstock

Telekom: elérkezett az idő, leállnak a szolgáltatások

Úgy kell készülni, hogy nemcsak internet-, hanem televízió- és telefonszolgáltatás sem lesz, fél órára áll le a rendszer, de ezek a szünetek három napon keresztül többször is előfordulhatnak. A szolgáltató közölte, hogy melyik napokon kell leállásra számítani:

a Magyar Telekom Nyrt. hálózat korszerűsítést végez az alábbi időpontokban és helyszínen: 2025. augusztus 25. 08:00-tól augusztus 27. 16:00-ig: Szombathely (9700, 9707) településen (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 30 perc)

- közölte a szolgáltató a hivatalos honlapján.

Mi a teendő, ha hosszabb ideig nem lesz internet?

Amennyiben a jelzett időszakokon túl is üzemszünetet tapasztal valaki, és rendelkezik digitális elosztóval, arra kérik, indítsa újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, az ügyfélszolgálat tud segíteni a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon.

 

