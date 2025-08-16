Leáll a Telekom: három napig gond lesz az internettel és a tévével Szombathelyen

Hálózat korszerűsítést végez a Telekom Vas vármegyében, ami üzemszüneteket okoz majd. A munkák idején fél órás időtartamokra, sem internet, sem telefon, sem televízió szolgáltatás nem lesz Szombathelyen. Arra kell készülni, hogy három napon keresztül lehetnek kimaradások az otthoni szolgáltatásokban.

Fotó: fizkes / Forrás: Shutterstock

Telekom: hálózat korszerűsítés miatt leáll a szolgáltatás

Úgy kell készülni, hogy nemcsak internet-, hanem televízió- és telefonszolgáltatás sem lesz, fél órára áll le a rendszer, de ezek a szünetek három napon keresztül többször is előfordulhatnak. A szolgáltató közölte, hogy melyik napokon kell leállásra számítani:

a Magyar Telekom Nyrt. hálózat korszerűsítést végez az alábbi időpontokban és helyszínen: 2025. augusztus 25. 08:00-tól augusztus 27. 16:00-ig: Szombathely (9700, 9707) településen (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 30 perc)

- közölte a szolgáltató a hivatalos honlapján.

Mi a teendő, ha hosszabb ideig nem lesz internet?

Amennyiben a jelzett időszakokon túl is üzemszünetet tapasztal valaki, és rendelkezik digitális elosztóval, arra kérik, indítsa újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, az ügyfélszolgálat tud segíteni a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon.