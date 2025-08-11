Emlékszel? 26 éve volt teljes napfogyatkozás - ilyen volt Vasban, amikor elsötétült az ég - fotók, videó

26 évvel ezelőtt, augusztus 11-én kettő és fél percre elsötétedett az égbolt az országban. Vas megyében lehetett a lehető legjobban látni, így mai múltidézőnkben elhoztuk önöknek a legjobb pillanatokat a vasi teljes napfogyatkozásról!

Múltidéző: Ritka jelenség miatt tobzódtak az emberek a szombathelyi Fő téren.

Forrás: VN-ARCHÍV

Múltidéző a teljes napfogyatkozásról: olvasóinkat kérdeztük

Az 1999-es VALAKI MONDJA MEG! rovatunkban többször is foglalkoztunk a csillagászati eseménnyel. Megkérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük munkaszüneti nappá kellene-e tenni a napfogyatkozás napját. Ezeket a válaszokat kaptuk:

Hallottam arról a hírről, miszerint az egyik kormánypárt munkaszüneti nappá kívánja tenni a napfogyatkozás napját. Ezzel részben egyetértek, hiszen teljesen fölösleges például a közigazgatásban dolgozóknak munkába menniük. Emellett azt gondolom, hogy mindenki nem állhat le a munkával. Ide sorolnám a vendéglőket és a szállodákat. Ők nem pihenhetnek, mert szerintem rengeteg turista érkezik majd Szombathelyre.

- mondta László, kinek igaza volt, még Szlovákiából is érkeztek turisták.

a szombathelyi MMIK előtt távcsövekkel készültek a nagy eseményre.

Forrás: VN-ARCHÍV

Diákok is meséltek nekünk arról, hogyan készülnek a napfogyatkozásra:

Szombathelyen tanulok, albérletben lakom itt a tanév során. A napfogyatkozás idejére visszajövök, mert a lakóhelyemen nem lehet látni teljes egészében az eseményt. A barátomat napi szinten is foglalkoztatja a téma, emblémákat tervez a jeles alkalomra. Róla tehát elmondható, hogy már most készül augusztus 11-ére. Úgy tervezzük, hogy kettesben fogjuk megnézni ezt a ritka és különleges látványosságot.

- árulta el a Keszthelyen élő Ildikó.

Feltettük a kérdést olvasóinknak: Tart-e a napfogyatkozástól?

- Nem tudom pontosan, hogy mi fog történni a napfogyatkozás alkalmával, de ezért még nem kell félnem tőle. A családommal és az ismerőseimmel együtt szerdán kimegyünk majd a Fő térre, s a saját szemünkkel győződünk meg róla, hogy miért különleges ez a jelenség. Délután a Csónakázó-tavi eseményekre is kíváncsiak vagyunk. Most kezdődik a szabadságunk, a szombathelyi programok kellemes bevezetőjét jelentik a nyaralásnak. - mondta el lapunknak Lászlóné.