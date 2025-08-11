augusztus 11., hétfő

Emlékszel? 26 éve volt teljes napfogyatkozás - ilyen volt Vasban, amikor elsötétült az ég - fotók, videó

Címkék#Teljes napfogyatkozás#vas megye#jelenség#égbolt#távcső

26 éve, 1999. augusztus 11-én volt az utolsó teljes napfogyatkozás Magyarországon. Múltidézőnkben elhoztuk, ki hogyan készült és várta a nagy pillanatot Vasban!

Kóbor Szonja

26 évvel ezelőtt, augusztus 11-én kettő és fél percre elsötétedett az égbolt az országban. Vas megyében lehetett a lehető legjobban látni, így mai múltidézőnkben elhoztuk önöknek a legjobb pillanatokat a vasi teljes napfogyatkozásról! 

Múltidéző: Ritka jelenség miatt tobzódtak az emberek a szombathelyi Fő téren.
Múltidéző: Ritka jelenség miatt tobzódtak az emberek a szombathelyi Fő téren. 
Forrás: VN-ARCHÍV

Múltidéző a teljes napfogyatkozásról: olvasóinkat kérdeztük

Az 1999-es VALAKI MONDJA MEG! rovatunkban többször is foglalkoztunk a csillagászati eseménnyel. Megkérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük munkaszüneti nappá kellene-e tenni a napfogyatkozás napját. Ezeket a válaszokat kaptuk: 

Hallottam arról a hírről, miszerint az egyik kormánypárt munkaszüneti nappá kívánja tenni a napfogyatkozás napját. Ezzel részben egyetértek, hiszen teljesen fölösleges például a közigazgatásban dolgozóknak munkába menniük. Emellett azt gondolom, hogy mindenki nem állhat le a munkával. Ide sorolnám a vendéglőket és a szállodákat. Ők nem pihenhetnek, mert szerintem rengeteg turista érkezik majd Szombathelyre.

 - mondta László, kinek igaza volt, még Szlovákiából is érkeztek turisták.

a szombathelyi MMIK előtt távcsövekkel készültek a nagy eseményre. 
Forrás: VN-ARCHÍV

Diákok is meséltek nekünk arról, hogyan készülnek a napfogyatkozásra:

Szombathelyen tanulok, albérletben lakom itt a tanév során. A napfogyatkozás idejére visszajövök, mert a lakóhelyemen nem lehet látni teljes egészében az eseményt. A barátomat napi szinten is foglalkoztatja a téma, emblémákat tervez a jeles alkalomra. Róla tehát elmondható, hogy már most készül augusztus 11-ére. Úgy tervezzük, hogy kettesben fogjuk megnézni ezt a ritka és különleges látványosságot.

 - árulta el a Keszthelyen élő Ildikó.

Feltettük a kérdést olvasóinknak: Tart-e a napfogyatkozástól?

- Nem tudom pontosan, hogy mi fog történni a napfogyatkozás alkalmával, de ezért még nem kell félnem tőle. A családommal és az ismerőseimmel együtt szerdán kimegyünk majd a Fő térre, s a saját szemünkkel győződünk meg róla, hogy miért különleges ez a jelenség. Délután a Csónakázó-tavi eseményekre is kíváncsiak vagyunk. Most kezdődik a szabadságunk, a szombathelyi programok kellemes bevezetőjét jelentik a nyaralásnak. - mondta el lapunknak Lászlóné.

teljes napfogyatkozás
Hegyhátsálon is figyelték a teljes napfogyatkozást 1999-ben
Forrás: VN ARCHÍV

Mikor láthatunk még hasonlót?

Bár teljes napfogyatkozás egy ideig még nem lesz Magyarországon, 2081-re jósolják, de jövőre, a '99-es teljes napfogyatkozás 27. évfordulójára egy nappal, 2026 augusztus 12-én akár 70%-os napfogyatkozást figyelhetünk meg az égen Szombathely felett! 

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
