Mely településeink templomai újulhatnak meg? – itt a dél-vasi lista!

A Magyar Falu Program Templom-felújítási alprogramja célul tűzte ki, hogy az ötezer fő alatti lakosságú magyarországi települések templomainak, kápolnáinak vagy egyéb istentiszteleti helyeinek felújításához nyújtson támogatást. A Kormány 2025 és 2034 között évente 2,5 milliárd forint, összesen 25 milliárd forint kerettel biztosít forrást a programra.

Templomfelújítás Dél-Vasban: kik nyertek a pályázaton?

Fotó: VN/Farkas Ágota

Kik nyertek pénzt templomfelújításra?

A Magyar Falu Programnak köszönhetően templomok, kápolnák és imaházak újulnak meg Alsóújlakon, Vasváron, Viszákon, Kisunyomban, Veleméren és Szőcén. Ezzel új erőt és méltóságot adva közösségeinknek – írja bejegyzésében V. Németh Zsolt államtitkár, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

Képünkön a veleméri református templom látható: ezúttal ugyanis ezt, nem pedig az országosan is közismert „Fény templomát” újítják fel: 1903-ban iskola-kápolnaként épült, és már nagyon ráfér a külső-belső megújulás – mesélte lapunknak Farkas Ágota polgármester.