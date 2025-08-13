Templomfelújítás és testvértelepülés

Több, jó hírrel érkezett Vasszilvágyra Ágh Péter. Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője felidézte: a kormány Magyar falu programjának keretében újult meg a Vát és a település közti út. - Helyi civil szervezet is sikerrel szerepelt a Falusi Civil Alap pályázatán – ismertette, majd kiemelte: a jövőt érintően 2026-ban, a templom felújításához kormányzati forrás érkezik. Erről nemrégiben született döntés.

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, valamint Németh Tibor Vasszilvágy polgármestere

Fotó: Koszorú Mihály

Németh Tibor polgármester a helyiek nevében is köszönetet mondott, hogy a kormányzat 25 millió forintot biztosít a templom felújítására.

- A díszvendégeink között szerepelt a Zala vármegyei Szilvágy leendő testvértelepülésünk képviselő-testülete és a Népdalkör tagjai is, akik hozzájárultak a program színvonalához – tette hozzá a polgármester. - Összességében a falunap sikeresen valósult meg, erősítve a közösségi kapcsolatokat és lehetőséget adva a szórakozásra, kikapcsolódásra.