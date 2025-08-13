augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

8 perce

Templomfelújítás és testvértelepülés

Címkék#Észak-Vas vármegye#Vasszilvágy#Magyar falu#Ágh Péter

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője a vasszilvágyi falunapon jelentette be: a templom felújításához 2026-ban kormányzati támogatás érkezik, a továbbá helyi civil is sikerrel szerepelt a Falusi Civil Alap pályázatán.

Horváth László

Több, jó hírrel érkezett Vasszilvágyra Ágh Péter. Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője felidézte: a kormány Magyar falu programjának keretében újult meg a Vát és a település közti út. - Helyi civil szervezet is sikerrel szerepelt a Falusi Civil Alap pályázatán – ismertette, majd kiemelte: a jövőt érintően 2026-ban, a templom felújításához kormányzati forrás érkezik. Erről nemrégiben született döntés.

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, valamint Németh Tibor Vasszilvágy polgármestere
Fotó: Koszorú Mihály

Németh Tibor polgármester a helyiek nevében is köszönetet mondott, hogy a kormányzat 25 millió forintot biztosít a templom felújítására.

- A díszvendégeink között szerepelt a Zala vármegyei Szilvágy leendő testvértelepülésünk képviselő-testülete és a Népdalkör tagjai is, akik hozzájárultak a program színvonalához – tette hozzá a polgármester. - Összességében a falunap sikeresen valósult meg, erősítve a közösségi kapcsolatokat és lehetőséget adva a szórakozásra, kikapcsolódásra.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu