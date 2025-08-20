Vigyázat! Kórházi fertőzést okozó baktérium került a népszerű tusfürdőbe, azonnal visszahívták

A Müller hivatalos oldalán tájékoztatott a termékvisszahívásról.

A Müller termékvisszahívást indított

Termékvisszahívás a tusfürdőre

Mint írják, a terméket a gyártó, vagyis a Kneipp GmbH hívja vissza. Ennek oka a bakteriális szennyezettség. A termék fokozottan fertőzésveszélyes, legyengült immunrendszerűek és krónikus tüdőbetegségben szenvedők esetében! Az érintett tusfürdő adatai:

Márka: Kneipp

Temék: Aromatufürdő Lebensfreude

Tartalom: 200 ml

Charge: 2506917, 2506918, 2506919

Más gyártási tételek nem érintettek a visszahívásban. A gyártási számot a tubus hajtására nyomtatva találja.

Értékesítési időszak: 2025.08.06-tól a mai napig.

Szükséges intézkedések:

Kérjük, ellenőrizze, hogy a megvásárolt termék érintett-e, és azonnal hagyja abba a használatát! További intézkedések:

Az érintett termékeket bármelyik üzletükbe visszaviheti. A termék vételárát a blokk bemutatása nélkül is visszatérítjük. Kérjük, szükség esetén adja tovább a visszahívásról szóló információt másoknak is.

Miért veszélyes a Burkholderia cepacia baktérium?