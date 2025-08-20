3 órája
Vigyázat! Kórházi fertőzést okozó baktérium került a népszerű tusfürdőbe, azonnal visszahívták
A Müller termékvisszahívást indított, mivel az egyik népszerű tusfürdőjében bakteriális szennyezettség veszélye merült fel. Ha önnél is van a termékből, azonnal hagyja abba a használatát.
A Müller hivatalos oldalán tájékoztatott a termékvisszahívásról.
Termékvisszahívás a tusfürdőre
Mint írják, a terméket a gyártó, vagyis a Kneipp GmbH hívja vissza. Ennek oka a bakteriális szennyezettség. A termék fokozottan fertőzésveszélyes, legyengült immunrendszerűek és krónikus tüdőbetegségben szenvedők esetében! Az érintett tusfürdő adatai:
Márka: Kneipp
Temék: Aromatufürdő Lebensfreude
Tartalom: 200 ml
Charge: 2506917, 2506918, 2506919
Más gyártási tételek nem érintettek a visszahívásban. A gyártási számot a tubus hajtására nyomtatva találja.
Értékesítési időszak: 2025.08.06-tól a mai napig.
Szükséges intézkedések:
Kérjük, ellenőrizze, hogy a megvásárolt termék érintett-e, és azonnal hagyja abba a használatát! További intézkedések:
Az érintett termékeket bármelyik üzletükbe visszaviheti. A termék vételárát a blokk bemutatása nélkül is visszatérítjük. Kérjük, szükség esetén adja tovább a visszahívásról szóló információt másoknak is.
Miért veszélyes a Burkholderia cepacia baktérium?
A Burkholderia cepacia (más néven B. cepacia) a baktériumok csoportjának vagy „komplexének” a neve, amely megtalálható a talajban és a vízben. A B. cepacia baktériumok gyakran rezisztensek a szokásos antibiotikumokkal szemben. A B. cepacia csekély orvosi kockázatot jelent az egészséges emberek számára. Azok az emberek azonban, akik bizonyos egészségügyi problémákkal küzdenek, mint például legyengült immunrendszer vagy krónikus tüdőbetegségek, különösen cisztás fibrosis, érzékenyebbek lehetnek a B. cepacia fertőzésére. A B cepacia a kórházi betegeknél a fertőzések gyakori oka.