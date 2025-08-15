1 órája
Sajtokat vontak ki a forgalomból, agyhártyagyulladást is okozhatnak
Két ember meghalt, több mint 20 pedig kórházba került attól a sajttól, amit most nálunk is kivontak a forgalomból. A fogyasztóvédelmi hatóság azonnal termékvisszahívást rendelt el. Fontos figyelmeztetést adtak ki, mert életveszélyes fertőzést okozhat ez a két sajt.
Két sajt miatt rendelt el termékvisszahívást a fogyasztóvédelem. Egy kecskesajtot és egy camembert vontak ki a forgalomból, mert veszélyes baktérium-szennyeződést találtak bennük. Liszterózist okozhat a fogyasztásuk. A Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban mutatták ki a halálos fertőzést okozó anyagot. A termékekből Magyarországra is érkezett.
Termékvisszahívás: életveszélyes ez a két sajt, nehogy egyen belőle!
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban - írta közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Nagyon fontos, hogy ezt mindenki komolyan vegye, mert a liszterózis egy nagyon súlyos állapot, olyan ami életveszélyt jelent idősek, kisgyerekek, terhes anyák valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében. Így a termékvisszahívást azonnal elrendelte a hatóság.
A termékvisszahívásban érintett sajtok adatai
1. Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25
C5154101; 25.07.25
C5168109; 01.08.25
2. Termék: Camembert Márka: Everyday
Kiszerelés: 250 g
MMI: 2025.08.13.
Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes)
Mi a Listeria monocytogenes és miért veszélyes?
A Listeria monocytogenes egy baktérium, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Ez a kórokozó főleg szennyezett élelmiszerekben fordul elő:
- nem pasztőrözött tej és abból készült sajtok,
- nyers vagy nem teljesen átsült húsok,
- füstölt halak,
- nem megfelelően mosott zöldségek
Hogyan fertőz?
A baktérium bejutása leggyakrabban fertőzött étellel történik. A Listeria képes hűtőszekrény hőmérsékleten is szaporodni, ezért hidegen tárolt készételek is kockázatosak lehetnek, ha szennyezettek.
Tünetek
Az egészséges felnőttek többségénél enyhe vagy tünetmentes lehet, de érzékeny csoportoknál súlyos is lehet:
influenza-szerű tünetek (láz, hidegrázás, izomfájdalom)
hányinger, hasmenés
súlyos esetben: agyhártyagyulladás, vérmérgezés
Különösen veszélyeztetettek, a várandós nők (a fertőzés vetélést vagy koraszülést okozhat), újszülöttek, idős emberek, legyengült immunrendszerű betegek.
Franciaországban két ember halt meg és több mint 20 esetről tudnak, akik orvosnál jelentkeztek a Listeria-fertőzés tüneteivel de már Belgiumban is voltak megbetegedések a két sajt miatt - ezeket a termékeket hívták most vissza nálunk is.
