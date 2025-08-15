Sajtokat vontak ki a forgalomból, agyhártyagyulladást is okozhatnak

Két sajt miatt rendelt el termékvisszahívást a fogyasztóvédelem. Egy kecskesajtot és egy camembert vontak ki a forgalomból, mert veszélyes baktérium-szennyeződést találtak bennük. Liszterózist okozhat a fogyasztásuk. A Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban mutatták ki a halálos fertőzést okozó anyagot. A termékekből Magyarországra is érkezett.

Termékvisszahívás: ezt a két sajtot nehogy megegye! Fontos figyelmeztetést adott ki a hatóság

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban - írta közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Nagyon fontos, hogy ezt mindenki komolyan vegye, mert a liszterózis egy nagyon súlyos állapot, olyan ami életveszélyt jelent idősek, kisgyerekek, terhes anyák valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében. Így a termékvisszahívást azonnal elrendelte a hatóság.

A termékvisszahívásban érintett sajtok adatai

1. Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25

C5154101; 25.07.25

C5168109; 01.08.25

2. Termék: Camembert Márka: Everyday

Kiszerelés: 250 g

MMI: 2025.08.13.

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes)

Mi a Listeria monocytogenes és miért veszélyes?

A Listeria monocytogenes egy baktérium, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Ez a kórokozó főleg szennyezett élelmiszerekben fordul elő:

nem pasztőrözött tej és abból készült sajtok, nyers vagy nem teljesen átsült húsok, füstölt halak, nem megfelelően mosott zöldségek

Hogyan fertőz?

A baktérium bejutása leggyakrabban fertőzött étellel történik. A Listeria képes hűtőszekrény hőmérsékleten is szaporodni, ezért hidegen tárolt készételek is kockázatosak lehetnek, ha szennyezettek.

Tünetek

Az egészséges felnőttek többségénél enyhe vagy tünetmentes lehet, de érzékeny csoportoknál súlyos is lehet: