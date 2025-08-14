augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Termékvisszahívás: rákkeltő anyag lehet a Habkanálban

A TEDi Árukereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott Habkanál megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel termékből határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki. Mutatjuk a termékvisszahívás részleteit.

Vaol.hu

Termékvisszahívás - A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi. 

termékvisszahívás
Termékvisszahívás: veszélyes lehet ez a termék
Forrás: nkfh.gov.hu

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Habkanál

Vonalkód: 82019001001000000200

Értékesítési időszak: 2023.12.19-től 2025.06.13-ig

Termékvisszahívás oka: primer aromás amin kioldódás

A primer aromás aminok (PAA) szerves vegyületek, melyek élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatásúak lehetnek. Az aminok felhasználása széleskörű műanyaggyártásban, festékgyártásban, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (pl: műanyag eszközök, csomagolóanyagok) előállítása során használják. Az élelmiszerekbe a velük érintkezésbe kerülő anyagokból kerülhetnek át a PAA-k, pl. papír csomagolóanyagok feliratához használt tintából kioldódva.

Termékvisszahívás - Kérik, amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékeket megvásárolta, azt a továbbiakban ne használja!

