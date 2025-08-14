1 órája
Termékvisszahívás: rákkeltő anyag lehet a Habkanálban
A TEDi Árukereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott Habkanál megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel termékből határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki. Mutatjuk a termékvisszahívás részleteit.
Termékvisszahívás - A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Habkanál
Vonalkód: 82019001001000000200
Értékesítési időszak: 2023.12.19-től 2025.06.13-ig
Termékvisszahívás oka: primer aromás amin kioldódás
A primer aromás aminok (PAA) szerves vegyületek, melyek élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatásúak lehetnek. Az aminok felhasználása széleskörű műanyaggyártásban, festékgyártásban, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (pl: műanyag eszközök, csomagolóanyagok) előállítása során használják. Az élelmiszerekbe a velük érintkezésbe kerülő anyagokból kerülhetnek át a PAA-k, pl. papír csomagolóanyagok feliratához használt tintából kioldódva.