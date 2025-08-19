augusztus 19., kedd

Mérgező lehet ez a TEDi-s üvegpohár – termékvisszahívást rendeltek el

Ólom és kadmium kioldódás miatt veszélyesnek bizonyult néhány, a TEDi üzleteiben árusított virágmintás üvegpohár. A hatóság a forgalomból kivonta a termékeket, és termékvisszahívást indított.

Több terméket is visszahívott a TEDi

Ólom és kadmium kioldódás miatt hívják vissza a TEDi üzleteiben kapható virágmintás üvegpoharakat, miután Lengyelországban határérték feletti nehézfémtartalmat mértek bennük - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.  A termékvisszahívás a lent látható poharakat érinti.

A termékvisszahívás ezt a TEDi-s poharat érinti
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

TEDi termékvisszahívás - ez az érintett termék

Mint írják, a kifogásolt termékek Kínából érkeztek, és Németországon keresztül jutottak a magyarországi TEDi áruházak polcaira. A vállalat a NKFH-val együttműködve azonnal intézkedett: a termékeket levették a polcokról, és termékvisszahívást indítottak.

Mely poharak érintettek?

  • S_Pohár 250 ml, 3 darabos (Vonalkód: 19890001011000000300)
  • S_Pohár 280 ml, 3 darabos (Vonalkód: 11438001011000000300)
  • S_Pohár 310 ml, 3 darabos (Vonalkód: 41677001011000000300)
  • Értékesítési időszak: 2025. január 23. – 2025. július 2.

Miért veszélyes?

Az ólom és a kadmium mérgező nehézfémek, amelyek hosszú távon komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. Felhalmozódhatnak a szervezetben, károsíthatják a vesét, az idegrendszert, és növelhetik a daganatos betegségek kockázatát.

Ha Ön is vett a fenti azonosítókkal ellátott poharakból, semmiképp ne használja azokat! Vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a kereskedő gondoskodik a visszavételről. A Hatóság nyomon követi a folyamatot, beleértve a visszagyűjtött termékek megsemmisítését is.

 

 

