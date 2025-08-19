Mérgező lehet ez a TEDi-s üvegpohár – termékvisszahívást rendeltek el

Ólom és kadmium kioldódás miatt hívják vissza a TEDi üzleteiben kapható virágmintás üvegpoharakat, miután Lengyelországban határérték feletti nehézfémtartalmat mértek bennük - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termékvisszahívás a lent látható poharakat érinti.

A termékvisszahívás ezt a TEDi-s poharat érinti

TEDi termékvisszahívás - ez az érintett termék

Mint írják, a kifogásolt termékek Kínából érkeztek, és Németországon keresztül jutottak a magyarországi TEDi áruházak polcaira. A vállalat a NKFH-val együttműködve azonnal intézkedett: a termékeket levették a polcokról, és termékvisszahívást indítottak.

Mely poharak érintettek?

S_Pohár 250 ml, 3 darabos (Vonalkód: 19890001011000000300)

(Vonalkód: 19890001011000000300) S_Pohár 280 ml, 3 darabos (Vonalkód: 11438001011000000300)

(Vonalkód: 11438001011000000300) S_Pohár 310 ml, 3 darabos (Vonalkód: 41677001011000000300)

(Vonalkód: 41677001011000000300) Értékesítési időszak: 2025. január 23. – 2025. július 2.

Miért veszélyes?

Az ólom és a kadmium mérgező nehézfémek, amelyek hosszú távon komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. Felhalmozódhatnak a szervezetben, károsíthatják a vesét, az idegrendszert, és növelhetik a daganatos betegségek kockázatát.