Mérgező lehet ez a TEDi-s üvegpohár – termékvisszahívást rendeltek el
Ólom és kadmium kioldódás miatt veszélyesnek bizonyult néhány, a TEDi üzleteiben árusított virágmintás üvegpohár. A hatóság a forgalomból kivonta a termékeket, és termékvisszahívást indított.
Több terméket is visszahívott a TEDi
Forrás: teol.hu
Ólom és kadmium kioldódás miatt hívják vissza a TEDi üzleteiben kapható virágmintás üvegpoharakat, miután Lengyelországban határérték feletti nehézfémtartalmat mértek bennük - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termékvisszahívás a lent látható poharakat érinti.
TEDi termékvisszahívás - ez az érintett termék
Mint írják, a kifogásolt termékek Kínából érkeztek, és Németországon keresztül jutottak a magyarországi TEDi áruházak polcaira. A vállalat a NKFH-val együttműködve azonnal intézkedett: a termékeket levették a polcokról, és termékvisszahívást indítottak.
Mely poharak érintettek?
- S_Pohár 250 ml, 3 darabos (Vonalkód: 19890001011000000300)
- S_Pohár 280 ml, 3 darabos (Vonalkód: 11438001011000000300)
- S_Pohár 310 ml, 3 darabos (Vonalkód: 41677001011000000300)
- Értékesítési időszak: 2025. január 23. – 2025. július 2.
Miért veszélyes?
Az ólom és a kadmium mérgező nehézfémek, amelyek hosszú távon komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. Felhalmozódhatnak a szervezetben, károsíthatják a vesét, az idegrendszert, és növelhetik a daganatos betegségek kockázatát.
Ha Ön is vett a fenti azonosítókkal ellátott poharakból, semmiképp ne használja azokat! Vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a kereskedő gondoskodik a visszavételről. A Hatóság nyomon követi a folyamatot, beleértve a visszagyűjtött termékek megsemmisítését is.