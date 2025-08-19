Ez történt Szásával az agyvérzést kapott kistigrissel

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Szása, a budapesti állatkert kistigrise húgával, Lénával játszott a tigriskifutóban, amikor hirtelen rosszul lett. Az állatkert dolgozói gyorsan reagáltak, de az anyatigrist nem volt könnyű feladat elválasztani a kölyköktől, hogy az orvosi csapat megkezdhesse Szása ellátását - számolt be róla a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Elhunyt Szása a kistigris.

Forrás: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert

A tigris állapota egyre jobban romlott

A legfrissebb hírek szerint Szása, a négy hónapos kistigris állapota végzetesen romlott. Bár az állatorvos csapat és a gondozók éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált.

Elveszítette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál. Mint írják, elvesztése mindenkit megrázott, ugyanakkor megható volt látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit az emberek írtak.