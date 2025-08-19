augusztus 19., kedd

Huba névnap

Gyász

Ez történt Szásával az agyvérzést kapott kistigrissel

Címkék#vadállat#budapesti állatkert#Tigris#Fővárosi Állat- és Növénykert#agyvérzés

Nem úgy alakult az állat állapota, ahogyan az orvosok szerették volna. A kistigrisért sokan aggódtak, és szurkoltak, hogy jobban legyen.

Vaol.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Szása, a budapesti állatkert kistigrise húgával, Lénával játszott a tigriskifutóban, amikor hirtelen rosszul lett. Az állatkert dolgozói gyorsan reagáltak, de az anyatigrist nem volt könnyű feladat elválasztani a kölyköktől, hogy az orvosi csapat megkezdhesse Szása ellátását - számolt be róla a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Elhunyt Szása a kistigris
Elhunyt Szása a kistigris.
Forrás: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert

A tigris állapota egyre jobban romlott

A legfrissebb hírek szerint Szása, a négy hónapos kistigris állapota végzetesen romlott. Bár az állatorvos csapat és a gondozók éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált. 

Elveszítette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál. Mint írják, elvesztése mindenkit megrázott, ugyanakkor megható volt látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit az emberek írtak.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
