Tisza-csomag

2 órája

Tisza-adó: az oktatási szférában ugyancsak súlyos következmények - megkurtított fizetések Vasban is

Nézzük, mit jelentene a progresszív adózás Vas vármegyében az oktatási szférában dolgozók számára. Havonta jóval több mint 10 ezer forinttal kevesebb lenne a fizetésük. Jelentős pluszterhekkel járna a Tisza-adó bevezetése.

Emlékeztetőül: súlyos extra terheket jelent a Tisza-adó az egészségügyi dolgozókra nézve is. Egy  kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézve. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sávban 22 százalékos adókulcs, a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. 

A Tisza-adó hatása az oktatási szférára
A Tisza-adó hatása az oktatási szférára Vasban

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 első negyedévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények figyelembevételével számított havi nettó átlagkeresete – a közfoglalkoztatottakéval együtt – az egy évvel korábbihoz képest 8,2%‑kal, 415 ezer forintra nőtt. Ezzel mérséklődve folytatódott a korábbi időszakok emelkedő tendenciája, bár a bővülés elmaradt az országos növekedés mértékétől (9,1%). Az alkalmazottak 11%‑kal kevesebbet kerestek az országos átlagnál Vasban.

Legutóbb megmutattuk, mennyit veszítenének a vasi egészségügyi dolgozók, ha életbe lépne a Tisza-csomag, most lássuk, mit jelentne a progresszív adózás bevezetése Vasban az oktatásban dolgozók számára. 

A KSH adatsora szerint az oktatásban dolgozók bruttó átlagbére Vasban 2025 első negyedévében 665 256 ezer forint volt (beleértve a közfoglalkoztatottakat is. A közfoglalkozatottak nélkül a bruttó átlag 725 694 forint, a nettó kereset pedig 457 066 forint. 

Ha 5 millióig maradna a 15 százalékos szja, 5 és 15 millió között pedig 22 százalékosra emelkedne az adókulcs, ez az oktatási szférában dolgozók számára Vas vármegyében azt jelentené, hogy havonta több mint 15 ezer forinttal kevesebb kerülne a pénztárcájukba. 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
