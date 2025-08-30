augusztus 30., szombat

Adóemelés: így hatna a Tisza-csomag a vasi egészségügyi dolgozók fizetésére

Címkék#átlagkereset#Vas vármegyében#Tisza-csomag az egészségügyben#KSH

A kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza progresszív adózás bevezetésére készül. Nézzük, mit jelentene ez a vasi egészségügyi dolgozókra nézve. A Tisza-csomag hatásai Vasban.

Vaol.hu

Hatalmas pluszterheket róna a Tisza-adó az egészségügyi dolgozókra nézve is. A nemrég kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná a legerőteljesebben, ami azt jelenti, hogy a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításaira emlékeztet. A dokumentum szerint évi ötmillió forint jövedelem alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sávban azonban  22 százalékos adókulcsot terveznek,  a 15 milliós éves kereset fölött pedig 33 százalék lenne az adókulcs. Megnéztük, hogyan hatna a Tisza-csomag a vasi egészségügyi dolgozók bérezésére.

Tisza-csomag
A Tisza-csomag hatásai az egészségügyben
Forrás: MW-archív

Tisza-csomag az egészségügyben - a vasi bérek tükrében

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a Vas vármegyében az egészségügyben dolgozók - közfoglalkoztatottak nélküli - nettó átlagkeresete 540 105 forint, ez  779 498  forint bruttó bért jelent. Az Orbán-kormány az elmúlt három évben jelentősen emelte az egészségügyre fordított forrásokat -  2024-hez képest is több mint 300 milliárd forinttal többet fordít az idei költségvetésből az egészségügyi fejlesztésekre, benne a  béremelésekre -, a kiszivárgott  Tisza-csomag most ezekre is veszélyt jelent. 

 

