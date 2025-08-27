42 perce
Hogyan érintené a vasiakat a Tisza-csomag? Megnéztük!
Háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék egy kiszivárgott dokumentum szerint. Hogyan érintené a Tisza-csomag a vasiakat? Megnéztük!
Mint azt megírtuk, Magyar Péterék egy kiszivárgott dokumentum szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek. A Magyar Nemzet által megkérdezett elemző szerint, ha a családi adókedvezmények is megszűnnek, akkor minden gyermekes család rosszul fog járni. Megnéztük.
Hogyan érintené a vasiakat a Tisza-csomag?
A Tisza-csomag kiszivárgott terve kapcsán a Világgazdaság rámutatott: "A dokumentum szerint
- évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.
- Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne,
- míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.
Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni" - összegzett gazdasági lap.
De mit jelentene egy Tisza-csomag bevezetése a Vas vármegyében foglalkoztatottak esetében? Az idei első negyedévben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó havi átlagkeresete 601 ezer 854 forint volt Vasban. A KSH ma közzétette a 2025 első félévére vonatkozó statisztikát is: a havi bruttó átlagkereset Vas vármegyében tovább emelkedett 619 ezer 866 forintra. Vagyis az jóval a 416 ezer forintos jövedelemhatár felett húzódik.
Nem kérdés, egy Tisza-csomag bevezetése a Vas vármegyei munkavállalók pénztárcájára is jelentős - fogalmazhatunk úgy - karcsúsító hatással lenne.
Mit jelent ez a számok nyelvén?
Annak, akinek a havi fizetése a KSH által májusban közölt 562 300 forintos mediánkeresettel egyezik meg, az eddigi 84 345 forint szja helyett 94 586 forint elvonással szembesülhetne - tette közzé a Világgazdaság, hozzátéve:
Magyar Péterék terve alapján egy mediánbéren dolgozó, tehát bőven az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója tízezer forinttal lehetne kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 363 659 forintra csökkenne.
Még jobban sújtaná az adóelvonás azokat, akik „csak” átlagkeresettel rendelkeznek. A KSH szerint 2025 májusában a nemzetgazdasági átlagkereset 702 800 forint volt. Mivel itt a 15 százalékos kulcs 105 420 forint számított szja-t takar, a 22 százalékos kulcs esetében ez már 125 496 forint, ami több mint 20 ezer forint adónövekedést jelent.
Tehát a nettó bér pozíciója jelentősen romlana már az átlagkeresetnél is:
- a magasabb adósáv miatt az eddigi 467 362 forint helyett
- 447 286 forintra csökkenne a tisztán hazavihető jövedelem.