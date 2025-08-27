Hogyan érintené a vasiakat a Tisza-csomag? Megnéztük!

Mint azt megírtuk, Magyar Péterék egy kiszivárgott dokumentum szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek. A Magyar Nemzet által megkérdezett elemző szerint, ha a családi adókedvezmények is megszűnnek, akkor minden gyermekes család rosszul fog járni. Megnéztük.

Háromkulcsos progresszív adózást vezetne be a Tisza Párt egy kiszivárgott dokumentum szerint. Sok vasi pénztárcáját karcsústaná meg a Tisza-csomag

Fotó: Shutterstock

Hogyan érintené a vasiakat a Tisza-csomag?

A Tisza-csomag kiszivárgott terve kapcsán a Világgazdaság rámutatott: "A dokumentum szerint

évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.

Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne,

míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni" - összegzett gazdasági lap.

De mit jelentene egy Tisza-csomag bevezetése a Vas vármegyében foglalkoztatottak esetében? Az idei első negyedévben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó havi átlagkeresete 601 ezer 854 forint volt Vasban. A KSH ma közzétette a 2025 első félévére vonatkozó statisztikát is: a havi bruttó átlagkereset Vas vármegyében tovább emelkedett 619 ezer 866 forintra. Vagyis az jóval a 416 ezer forintos jövedelemhatár felett húzódik.

Nem kérdés, egy Tisza-csomag bevezetése a Vas vármegyei munkavállalók pénztárcájára is jelentős - fogalmazhatunk úgy - karcsúsító hatással lenne.

Mit jelent ez a számok nyelvén?

Annak, akinek a havi fizetése a KSH által májusban közölt 562 300 forintos mediánkeresettel egyezik meg, az eddigi 84 345 forint szja helyett 94 586 forint elvonással szembesülhetne - tette közzé a Világgazdaság, hozzátéve:

Magyar Péterék terve alapján egy mediánbéren dolgozó, tehát bőven az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója tízezer forinttal lehetne kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 363 659 forintra csökkenne.

Még jobban sújtaná az adóelvonás azokat, akik „csak” átlagkeresettel rendelkeznek. A KSH szerint 2025 májusában a nemzetgazdasági átlagkereset 702 800 forint volt. Mivel itt a 15 százalékos kulcs 105 420 forint számított szja-t takar, a 22 százalékos kulcs esetében ez már 125 496 forint, ami több mint 20 ezer forint adónövekedést jelent.