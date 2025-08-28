Tisza-csomag: Így vélekednek a szombathelyiek a Tisza Párt adózási tervéről! - Videó

A Tisza-csomag kiszivárgott terve kapcsán a Világgazdaság rámutatott: , hogy évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne, majd 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni".

Tisza-csomag: Magyar Péter Szombathelyen. Kiszivárogtak az adóemelési tervek.

A Tisza-csomag kapcsán megkérdeztük a szombathelyieket.

Több megkérdezett is határozottan elutasította az elképzelést, hiszen az adóemelés mindenkit érint, és végső soron kevesebb jövedelemhez jutnak az emberek. Közben ott vannak a kormány családokat érintő intézkedései a családi adókedvezmény összegének emelése, vagy a három- és négygyermekes anyák SZJA mentessége. Ezeket megtartani kell, nem elvenni - válaszolta egy megkérdezett.

Egy vonatra siető nő kérdésünkre elmondta,

rosszat jelentene neki is, ha több személyi-jövedelem adót fizetnie. Biztos volt abban is, hogy a környezetében élő családokra is negatív hatással lenne egy ilyen mértékű adóemelés.

A nettó bér pozíciója jelentősen romlana már az átlagkeresetnél is: a magasabb adósáv miatt az eddigi 467 362 forint helyett

447 286 forintra csökkenne a tisztán hazavihető jövedelem.

Egy idősebb férfi markáns véleményt fogalmazott meg:

Újabban meg sem hallgatom, amit Magyar Péter mond. Nem az, hogy túllő a célon, hanem eldurvult a stílusa. Az ember józan paraszti ésszel, sok mindent nem fogad el.

Az adóemelési tervről halott ő is, de azt nem tartja jó ötletnek.

Nemrég írtunk arról, hogy hogyan érintené a vasiak pénztárcáját a Tisza-csomag. Vámos Zoltán főispán pedig egy részletes infógrafikát is megosztott arról, hogy hány százezer forinttól esnének el a magyar családok a kiszivárgott információk szerint.

Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a Savaria Karnevál szombatján látogatott Szombathelyre. Így tudósítottunk az eseményről: Március végi fórumához képest jóval kevesebben voltak kíváncsiak Magyar Péterre Szombathelyen szombaton délután. Egy tiszás szimpatizáns napraforgócsokorral érkezett a rendezvényre, máris ízelítőt kapott Magyar Péter szeretetországából, mint mondta: soha ennyien nem akarták elzavarni egy helyszínről.