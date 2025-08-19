Torlódás
59 perce
Kedden is elesett a város - Ezeket az útszakaszokat kerüld el, ha jót akarsz!
Forrás: Olvasó
Kedden sem sokkal jobb a helyzet Szombathelyen, mint az elmúlt napokban. Ma is hatalmas forgalom van, és ismét a szokásos helyszínek estek el. Több ponton is útfelújítási munkálatok lassítják a haladást. Olvasói jelzések alapján jókora torlódás alakult ki a Repülők útján, a 11-es Huszár úton, valamint az elkerülőn is.
