Kedden is elesett a város - Ezeket az útszakaszokat kerüld el, ha jót akarsz!

Kedden sem sokkal jobb a helyzet Szombathelyen, mint az elmúlt napokban. Ma is hatalmas forgalom van, és ismét a szokásos helyszínek estek el. Több ponton is útfelújítási munkálatok lassítják a haladást. Olvasói jelzések alapján jókora torlódás alakult ki a Repülők útján, a 11-es Huszár úton, valamint az elkerülőn is.

Forrás: Waze