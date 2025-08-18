augusztus 18., hétfő

2 órája

Hatalmas a torlódás ezen a szombathelyi útszakaszon - ha teheted, kerüld el!

Vaol.hu
Hatalmas a torlódás ezen a szombathelyi útszakaszon - ha teheted, kerüld el!

Forrás: Facebook/Sárvár és környéke Traffipax Info

Fotó: Takácsné Berkes Boglárka

Pénteken több felújítási munka miatt is különösen nagy torlódás volt szerte Szombathelyen. A helyzet hétfőn sem sokkal jobb, több olvasónk is jelezte, hogy többek között a Repülők útja is elesett. A torlódásról több vasi közlekedési Facebook-csoportban is osztottak meg képeket.

Forrás: Waze

Aki teheti, inkább kerüljön!

 

