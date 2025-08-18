Forgalom
2 órája
Hatalmas a torlódás ezen a szombathelyi útszakaszon - ha teheted, kerüld el!
Forrás: Facebook/Sárvár és környéke Traffipax Info
Fotó: Takácsné Berkes Boglárka
Pénteken több felújítási munka miatt is különösen nagy torlódás volt szerte Szombathelyen. A helyzet hétfőn sem sokkal jobb, több olvasónk is jelezte, hogy többek között a Repülők útja is elesett. A torlódásról több vasi közlekedési Facebook-csoportban is osztottak meg képeket.
Aki teheti, inkább kerüljön!
