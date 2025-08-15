Brutális a torlódás Szombathelyen, nézze meg, hogy most hol a legnagyobb!

Pénteken délelőtt a lezárások miatt óriási torlódás alakult ki Szombathely több utcajaban is. A dugó még a pénteki csúcsforgalomban megszokottnál is nagyobb, ezért mindenki induljon el időben!

A Waze adatai szerint pénteken 11:30 körül a következő utcákban kell torlódásra számítani Szombathelyen:

Nádasdy utca teljes hossza

87-es főút várost elkerülő szakasza a 11-es Huszár út és az Ipari út között

Zanati út teljes hossza

Vörösmarty utca

Söptei út

11-es Huszár út a város szélén

Javasoljuk, hogy haszbálják a Waze applikációt telefonon, ami gyorsabb kerülőutakat is tud javasolni az élő forgalom alapján!