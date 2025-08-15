Közlekedés
1 órája
Brutális a torlódás Szombathelyen, nézze meg, hogy most hol a legnagyobb!
A szokásos pénteki csúcsforgalomnál is sokkal nagyobb torlódásra kell számítani ma Szombathelyen. Mutatjuk, hogy hol, mire számítson a városban!
Torlódások pénteken Szombathelyen
Pénteken délelőtt a lezárások miatt óriási torlódás alakult ki Szombathely több utcajaban is. A dugó még a pénteki csúcsforgalomban megszokottnál is nagyobb, ezért mindenki induljon el időben!
A Waze adatai szerint pénteken 11:30 körül a következő utcákban kell torlódásra számítani Szombathelyen:
- Nádasdy utca teljes hossza
- 87-es főút várost elkerülő szakasza a 11-es Huszár út és az Ipari út között
- Zanati út teljes hossza
- Vörösmarty utca
- Söptei út
- 11-es Huszár út a város szélén
Javasoljuk, hogy haszbálják a Waze applikációt telefonon, ami gyorsabb kerülőutakat is tud javasolni az élő forgalom alapján!
