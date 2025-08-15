augusztus 15., péntek

Mária névnap

Közlekedés

1 órája

Brutális a torlódás Szombathelyen, nézze meg, hogy most hol a legnagyobb!

A szokásos pénteki csúcsforgalomnál is sokkal nagyobb torlódásra kell számítani ma Szombathelyen. Mutatjuk, hogy hol, mire számítson a városban!

Brutális a torlódás Szombathelyen, nézze meg, hogy most hol a legnagyobb!

Torlódások pénteken Szombathelyen

Pénteken délelőtt a lezárások miatt óriási torlódás alakult ki Szombathely több utcajaban is. A dugó még a pénteki csúcsforgalomban megszokottnál is nagyobb, ezért mindenki induljon el időben!

 

A Waze adatai szerint pénteken 11:30 körül a következő utcákban kell torlódásra számítani Szombathelyen:

  • Nádasdy utca teljes hossza
  • 87-es főút várost elkerülő szakasza a 11-es Huszár út és az Ipari út között
  • Zanati út teljes hossza
  • Vörösmarty utca
  • Söptei út
  • 11-es Huszár út a város szélén

Javasoljuk, hogy haszbálják a Waze applikációt telefonon, ami gyorsabb kerülőutakat is tud javasolni az élő forgalom alapján!

