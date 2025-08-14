augusztus 14., csütörtök

Torlódás

Nem viccelünk: tényleg kerülje el ezt az útszakaszt Szombathelyen!

Horváth Istvánné
Nem viccelünk: tényleg kerülje el ezt az útszakaszt Szombathelyen!

Forrás: Horváth Istvánné

Csütörtökön útfelújítási munkálatok miatt van óriási torlódás Szombathely határában, a 87-es főút várost elkerülő szakaszán. A munkálatok miatt az egyik sáv le van zárva, a forgalom pedig váltakozó irányban halad. 

Munkálatok Szombathely határában

Fotók: Horváth Istvánné

Ezen az útszakaszon nagyon sok jármű, többek között rengeteg kamion halad, emiatt a környéken óriási torlódás alakult ki. 

Nem viccelünk: tényleg kerülje el ezt az útszakaszt, még a belváros felé kerülve is gyorsabb, mint itt kivárni a sort!

