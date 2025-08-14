Torlódás
Nem viccelünk: tényleg kerülje el ezt az útszakaszt Szombathelyen!
Csütörtökön útfelújítási munkálatok miatt van óriási torlódás Szombathely határában, a 87-es főút várost elkerülő szakaszán. A munkálatok miatt az egyik sáv le van zárva, a forgalom pedig váltakozó irányban halad.
Ezen az útszakaszon nagyon sok jármű, többek között rengeteg kamion halad, emiatt a környéken óriási torlódás alakult ki.
Nem viccelünk: tényleg kerülje el ezt az útszakaszt, még a belváros felé kerülve is gyorsabb, mint itt kivárni a sort!
