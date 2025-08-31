augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beszélgetés

1 órája

Törőcsik Franciska az Asztalkő Fesztiválon

Címkék#Asztalkő Fesztivál#Törőcsik Franciska#színésznő

Törőcsik Franciska színésznővel is lehetett találkozni a fesztiválon.

Vaol.hu

Törőcsik Franciska megfordította a szerepeket és ő kérdezte a közönséget. Főszerepben volt a témák között a Hogyan tudnék élni nélküled című film, érdeklődött a közönségből, hogy mi fogta meg őket benne, mikor döntötték el, hogy ez egy jó film. Mesélt a Hunyadi sorozat forgatásának kulisszatitkairól. Elárulta, hogy a színházak javarészt nem támogatják, hogy a színészeik forgatásokon vegyenek részt, számukra ez nem befektetés, inkább csak nyűg. 

Törőcsik Franciska kérdezte a közönséget.
Törőcsik Franciska kérdezte a közönséget.
Fotó: KSZ

Törőcsik Franciska beszélgetett az Asztalkő Fesztiválon

Az elvonulás, pihenés során is vágyódik vissza a munkába, de "a cicáit nagyon szereti". Franciska gyakran villamosozik, és szinte minden alkalommal felismerik, megszólítják. Mindig törekszik arra, hogy a legkedvesebb, legjobb formáját hozza, hiszen ő is emlékszik olyan történetre, hogy találkozott gyermekkori hősével, de rossz napja volt, és csalódást okozott az, hogy "bunkó" volt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu