Törőcsik Franciska az Asztalkő Fesztiválon

Törőcsik Franciska megfordította a szerepeket és ő kérdezte a közönséget. Főszerepben volt a témák között a Hogyan tudnék élni nélküled című film, érdeklődött a közönségből, hogy mi fogta meg őket benne, mikor döntötték el, hogy ez egy jó film. Mesélt a Hunyadi sorozat forgatásának kulisszatitkairól. Elárulta, hogy a színházak javarészt nem támogatják, hogy a színészeik forgatásokon vegyenek részt, számukra ez nem befektetés, inkább csak nyűg.

Fotó: KSZ

Törőcsik Franciska beszélgetett az Asztalkő Fesztiválon

Az elvonulás, pihenés során is vágyódik vissza a munkába, de "a cicáit nagyon szereti". Franciska gyakran villamosozik, és szinte minden alkalommal felismerik, megszólítják. Mindig törekszik arra, hogy a legkedvesebb, legjobb formáját hozza, hiszen ő is emlékszik olyan történetre, hogy találkozott gyermekkori hősével, de rossz napja volt, és csalódást okozott az, hogy "bunkó" volt.