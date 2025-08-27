36 perce
Négynapos továbbképzés a Rába-vidéken
Pedagógusok és óvodapedagógusok találkoznak és képzik és fejlesztik magukat. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen kiemelten is fontos a továbbképzés.
Az idei évben először rendeznek továbbképzési napokat a Rába-vidéken, Felsőszölnökön – pedagógusok, óvodapedagógusok és szakmai munkatársak számára. Ez egy szakmai találkozó, amely Szlovénia és Magyarország pedagógiai dolgozóit és kulcsfontosságú intézményeinek képviselőit hozza össze azzal a céllal, hogy erősítse a kétnyelvű oktatás minőségét, támogassa a tanárokat és fejlessze a közösségeket. A továbbképzési napok (augusztus 21., 22, 25. és 26.) célja, hogy teret adjanak a szakmai párbeszédnek, a tudás- és tapasztalatcserének, valamint a közös felelősségvállalás megerősítésének a Rába-vidéken a szlovén nyelvi és kulturális identitás megőrzése és fejlesztése területén. Különös hangsúlyt fektetnek a tanár szerepére, mint összekötő elemre – a nyelvek, kultúrák és generációk között – mesélte lapunknak Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke.
Intézmények a továbbképzésen
Az első nap Gašper Gomboc iskolásokkal közösen előadott, „Rábavidéki lüktetés – akkordokba rejtett emlék” című ünnepélyes kulturális előadással kezdődött. Ezt követően köszöntők hangzottak el. A nap központi részét a nemzetiségi oktatást formáló és támogató kulcsfontosságú intézmények bemutatkozása képezte: Magyarország Miniszterelnöksége Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának- Nemzetisége Főosztálya, a Szlovén Köztársaság Határon Túli és a Világban Élő Szlovénekért Felelős Kormányhivatala, a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusa, a Magyarországi Szlovének Szövetsége és az Országos Szlovén Önkormányzat.
Kiemelten fontos
A megbeszélések ezután rávilágítottak a működés rendszerszintű és pénzügyi kereteire, valamint a tanárok intézményi támogatásának fontosságára az nemzetiségileg vegyesen lakott területen végzett munkájuk során. Az első nap közös gondolata:
Egy Rába-vidéki tanár nemcsak a diákot formálja, hanem az egész közösség jövőjét.
A továbbképzési napok a Szlovén Köztársaság Oktatási Minisztériumával és az Országos Szlovén Önkormányzattal együttműködve zajlanak. Pénteken egy kirándulást tettek a környék csodálatos tájain – ami tulajdonképpen nem más, mint egy falak nélküli tanterem, ahol történeteken, a természeten és az embereken keresztül ismerkedtek meg a Rába-vidék szépségével és örökségével. Hétfőn és kedden pedig ismét Felsőszölnökön, az Országos Szlovén Önkormányzat hivatalának épületében folytatták a továbbképzést.
