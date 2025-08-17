Tragédia a Dunánál! Nem lehetett megmenteni a 9 éves gyermek életét

A tragédia a Dunánál péntek este történt a floridsdorfi Neue Donau családi strandon. A fiú és tizenegy éves öccse úszás közben hirtelen víz alatt matradt. A tizenegy éves fiút egy jelenlévő nő húzta ki a vízből. A fiatalabb öccst a hivatásos tűzoltóság búvárai fedezték fel több méterrel a felszín alatt, és húzták ki a vízből - tudósít az orf.

A tragédia a Dunánál péntek este történt a floridsdorfi Neue Donau családi strandon

Forrás: ORF

Tragédia a Dunánál - Néhány perc a víz alatt

A Bécsi Mentőszolgálat egyik sürgősségi orvosa elsősegélyt nyújtott a baleset helyszínén, mielőtt a fiút kórház intenzív osztályára szállították. A kórház közlése szerint vasárnapra virradó éjszaka ott halt meg. A kilencéves fiú feltehetően több percig sodródott a víz alatt.