Tragédia a Dunánál! Nem lehetett megmenteni a 9 éves gyermek életét
Egy kilencéves kisfiú péntek este halt meg egy kórházban, miután úszási balesetet szenvedett a floridsdorfi Új-Dunán. A kisfiú úszás közben fulladt meg, és csak néhány perc múlva tudták kimenteni a vízből.
A tragédia a Dunánál péntek este történt a floridsdorfi Neue Donau családi strandon. A fiú és tizenegy éves öccse úszás közben hirtelen víz alatt matradt. A tizenegy éves fiút egy jelenlévő nő húzta ki a vízből. A fiatalabb öccst a hivatásos tűzoltóság búvárai fedezték fel több méterrel a felszín alatt, és húzták ki a vízből - tudósít az orf.
Tragédia a Dunánál - Néhány perc a víz alatt
A Bécsi Mentőszolgálat egyik sürgősségi orvosa elsősegélyt nyújtott a baleset helyszínén, mielőtt a fiút kórház intenzív osztályára szállították. A kórház közlése szerint vasárnapra virradó éjszaka ott halt meg. A kilencéves fiú feltehetően több percig sodródott a víz alatt.
