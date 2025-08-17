augusztus 17., vasárnap

Baleset

2 órája

Tragédia a Dunánál! Nem lehetett megmenteni a 9 éves gyermek életét

Egy kilencéves kisfiú péntek este halt meg egy kórházban, miután úszási balesetet szenvedett a floridsdorfi Új-Dunán. A kisfiú úszás közben fulladt meg, és csak néhány perc múlva tudták kimenteni a vízből.

Vaol.hu

A tragédia a Dunánál péntek este történt a floridsdorfi Neue Donau családi strandon. A fiú és tizenegy éves öccse úszás közben hirtelen víz alatt matradt. A tizenegy éves fiút egy jelenlévő nő húzta ki a vízből. A fiatalabb öccst a hivatásos tűzoltóság búvárai fedezték fel több méterrel a felszín alatt, és húzták ki a vízből - tudósít az orf.  

Tragédia a Dunánál
A tragédia a Dunánál péntek este történt a floridsdorfi Neue Donau családi strandon
Forrás: ORF

Tragédia a Dunánál - Néhány perc a víz alatt

A Bécsi Mentőszolgálat egyik sürgősségi orvosa elsősegélyt nyújtott a baleset helyszínén, mielőtt a fiút kórház intenzív osztályára szállították. A kórház közlése szerint vasárnapra virradó éjszaka ott halt meg. A kilencéves fiú feltehetően több percig sodródott a víz alatt.

 

