Tragédia: elhunyt az iskolás kislány, aki edzés közben lett rosszul és esett össze

Ahogy arról a teol.hu nyomán beszámoltunk, drámai életmentés zajlott a minap a szekszárdi Baka István Általános Iskolában. Egy fiatal lány lett rosszul edzés közben, elkezdett remegni, majd leállt a szíve. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a fiatal sportolót sikerült újraéleszteni, majd ezt követően kórházba szállították. Ekkor még az ország abban reménykedett, hogy nem történi tragédia.

A drámai pillanatok, amikor leszállt a mentőhelikopter a szekszárdi iskolánál. Ekkor még volt remény, hogy nem tragédia lesz a vége

Forrás: teol.hu/Makovics Kornél

Tragédia: szombaton a lehető legrosszabb hír érkezett a kislány felől

A teol.hu cikkében arról ír, hogy a szakemberek nem tudták megmenteni annak a fiatal sportolónak az életét, akinek szíve augusztus 5-én edzés közben állt le. A Tarr KSC Szekszárd korosztályos kosárlabdázójának edzője azonnal megkezdte az újraélesztését a mentők kiérkezéséig, majd mentőhelikopterrel az Országos Kardiológiai Intézetbe szállították.

Az első információk szerint az érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező fiatal sportoló állapota stabil volt, de szombaton jött a szomorú hír: meghalt a kislány. Egyesülete a család gyászában osztozva fekete-fehérre változtatta közösségi oldalán profilképét és borítóképét, ahova özönlenek a részvétnyilvánító üzenetek.

