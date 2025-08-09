augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

2 órája

Tragédia: elhunyt az iskolás kislány, aki edzés közben lett rosszul és esett össze

Címkék#meghalt#tragédia#Szekszárd

Vaol.hu

Ahogy arról a teol.hu nyomán beszámoltunk, drámai életmentés zajlott a minap a szekszárdi Baka István Általános Iskolában. Egy fiatal lány lett rosszul edzés közben, elkezdett remegni, majd leállt a szíve. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a fiatal sportolót sikerült újraéleszteni, majd ezt követően kórházba szállították. Ekkor még az ország abban reménykedett, hogy nem történi tragédia. 

tragédia
A drámai pillanatok, amikor leszállt a mentőhelikopter a szekszárdi iskolánál. Ekkor még volt remény, hogy nem tragédia lesz a vége 
Forrás: teol.hu/Makovics Kornél

Tragédia: szombaton a lehető legrosszabb hír érkezett a kislány felől

A teol.hu cikkében arról ír, hogy a szakemberek nem tudták megmenteni annak a fiatal sportolónak az életét, akinek szíve augusztus 5-én edzés közben állt le. A Tarr KSC Szekszárd korosztályos kosárlabdázójának edzője azonnal megkezdte az újraélesztését a mentők kiérkezéséig, majd mentőhelikopterrel az Országos Kardiológiai Intézetbe szállították. 

Az első információk szerint az érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező fiatal sportoló állapota stabil volt, de szombaton jött a szomorú hír: meghalt a kislány. Egyesülete a család gyászában osztozva fekete-fehérre változtatta közösségi oldalán profilképét és borítóképét, ahova özönlenek a részvétnyilvánító üzenetek. 

Egy másik borzasztó tragédia is történt az elmúlt 24 órában a Dunántúlon:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu