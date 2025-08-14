augusztus 14., csütörtök

Hegymászás

1 órája

Megcsinálták! Triglav-csúcshódítás: 14 kilométer, 1500 méter! – csodás fotókkal

Vas vármegye délnyugati csücskéből indultak, és megmászták a „szent szlovén hegyet”. A Rába-vidéki szlovének éves Triglav-zarándoklata sikerrel zárult!

Gombos Kálmán

A Rába-vidéki Szlovén Kulturális és Turisztikai Egyesület és az Országos Szlovén Önkormányzat társszervezésben idén is megszervezték a Rábavidéki szlovének zarándoklatát Szlovénia szimbolikus csúcsára, a Triglavra.

Triglav-hódítás a Rába-vidékről indulva, Szlovéniában
Triglav-hódítás a Rába-vidékről indulva, Szlovéniában
Fotó: VN/Holecz Károly

A mondás szerint,

aki még nem járt a Triglavon, az nem igazi szlovén

– a határon túli közösségek közül pedig egyedül a Rábavidékről indul minden évben ilyen szervezett, közösségi túra. Ez is bizonyítja: a Rábavidéki szlovének öntudatos szlovének, akik nemcsak hagyományaikhoz, hanem nemzeti identitásukhoz is hűek – mesélte lapunknak Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke. Ő volt a kis csapat vezetője, hiszen már rutinos Triglav-járó, nagy tapasztalatai vannak itt még zord időjárásokban is.

Hegymászás: Ezért mentek fel a Triglav-ra

A zarándoklat célja nemcsak a kihívás és a közösségi élmény volt, hanem a szlovén öntudat megerősítése is. Különösen fontos ez diaszpórában élők számára – emelte ki Holecz Károly. Ugyanakkor a túra a test és lélek felüdülését is szolgálta: a természet közelsége, a hegyek csendje és a közös élmények maradandó nyomot hagytak minden résztvevőben. A Triglav megmászása immár nemcsak fizikai teljesítmény, hanem lelki utazás is – a rábavidéki szlovének pedig évről évre bebizonyítják, hogy méltó örökösei szlovén gyökereiknek.

Triglav-hódítás a Rába-vidékről indulva, Szlovéniában
Fotó: VN/Holecz Károly

Triglav: ezt érdemes róla tudni

A 2864 méter magas Triglav Szlovénia legmagasabb hegye, amely a róla elnevezett Triglav Nemzeti Parkban, a Júliai-Alpok szívében található. Igazi, hamisítatlan alpesi táj ez, melynek látványos mészkőcsúcsait a jégkorszak gleccserei igen változatossá alakították. Mély völgyeiben nagy tavak (Bohinji- és Bledi-tó), izgalmas szurdokvölgyek és vízesések képződtek. A magas fekvésű völgyeket tengerszemek díszítik. Nagy karsztforrásokból jelentős folyók erednek és indulnak az Adriai-, illetve a Fekete-tenger felé, mint pl. a Száva.

Triglav-hódítás a Rába-vidékről indulva, Szlovéniában
Fotó: VN/Holecz Károly
Triglav-hódítás a Rába-vidékről indulva, Szlovéniában
Fotó: VN/Holecz Károly
Triglav-hódítás a Rába-vidékről indulva, Szlovéniában
Fotó: VN/Holecz Károly
Triglav-hódítás a Rába-vidékről indulva, Szlovéniában
Fotó: VN/Holecz Károly

