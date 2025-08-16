Truck Fest: Gyorsulási verseny a Söptei úton - sok- sok fotóval

Gyorsulási versenyt rendeztek a Hungarian Truck Fest részeként szombat délután Söptei úton. Szerencsére a rekkenő hőséget az érkező felhők tették elviselhetőbbé, a látványos bemutatót élvezhetővé. Két sávon dübörögtek a v8-as motorok, amit csak a nagy vasak dudái szakítottak meg. A 201-es méteres távot 14-17 másodperc alatt teljesítettek a résztvevők, a táv végén a végsebességük elérte a közel 90 km/h-t.

Truck Fest Szombathelyen

Fotó: Cseh Gábor

A Kamionos Gyorsulási Verseny elnevezésű program kizárólag a közönség szórakoztatását szolgálta, emellett motoros és kamion bemutató is várta a látogatókat. A bemutatót a West Drag Racing Series profi csapata bonyolította le magas színvonalon és maximális biztonsággal.