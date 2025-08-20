Rejtélyes tüdőgyulladás járvány tombol a szomszédban - a szakemberek is tanácstalanok

Az ujszo.com cikkében arról ír, hogy több tucat lakos került kórházba tüdőgyulladás miatt, Szlovákiában. A Privigyei járásban, Rásztony (Ráztočno) településen igazolták a legtöbb betegséget: sokan kerültek kórházba súlyos tüdőgyulladással. A veszély fennáll, a fertőzés forrása ugyanis továbbra is rejtély. Ez a lassan elfelejtett betegség állatokról terjed emberre, de hogy pontosan honnan indult a járvány, nem lehet tudni.

Tüdőgyulladás: tucatnyi beteg került kórházba

Forrás: MW archívum

Tüdőgyulladás: régi kórokozó miatt kerültek sokan kórházba

A helyi nagyállattartó telepeken elvégzett vizsgálatok nem hoztak eredményt, a szarvasmarhák, juhok és kecskék egészségesek. „Onnan nem sikerült azonosítani a fertőzés forrását” – erősítette meg Igor Podoba, a helyi Állategészségügyi Hivatal vezetője, hogy nem tudják mi betegítette meg az embereket.

A higiénikusok nem zárják ki, hogy a kórokozó a levegő útján terjedt, sőt, az sem kizárt, hogy egy elhullott állat teteméből indult ki a fertőzés.

Az elmúlt napokban nem került újabb beteg a közeli bajmóci intézménybe, és a korábban kezelt pácienseket már hazaengedték. A szakértők azonban veszélyre figyelmeztetnek, amíg a forrást nem találják meg, addig fennáll a kockázat.

Mi az a Q-láz betegség?

A Q-láz ritka betegség, és generációk óta nem találkoztak vele a térségben. egy zoonózis, vagyis állatról emberre terjedő fertőző betegség.

A kórokozója a Coxiella burnetii nevű baktérium.