Veszély

3 órája

Rejtélyes tüdőgyulladás járvány tombol a szomszédban - a szakemberek is tanácstalanok

Harminc év után ütötte fel a fejét a rejtélyes betegség Szlovákiában. Több tucat beteg került kórházba tüdőgyulladás miatt. A Q-láz betegség állatról terjed emberre, de egyelőre nem találják a fertőzés forrását a szakemberek.

Az ujszo.com cikkében arról ír,  hogy több tucat lakos került kórházba tüdőgyulladás miatt, Szlovákiában. A Privigyei járásban, Rásztony (Ráztočno) településen igazolták a legtöbb betegséget: sokan kerültek kórházba súlyos tüdőgyulladással. A veszély fennáll, a fertőzés forrása ugyanis továbbra is rejtély. Ez a lassan elfelejtett betegség állatokról terjed emberre, de hogy pontosan honnan indult a járvány, nem lehet tudni. 

tüdőgyulladás
Tüdőgyulladás: tucatnyi beteg került kórházba
Tüdőgyulladás: régi kórokozó miatt kerültek sokan kórházba

A helyi nagyállattartó telepeken elvégzett vizsgálatok nem hoztak eredményt, a szarvasmarhák, juhok és kecskék egészségesek. „Onnan nem sikerült azonosítani a fertőzés forrását” – erősítette meg Igor Podoba, a helyi Állategészségügyi Hivatal vezetője, hogy nem tudják mi betegítette meg az embereket.

A higiénikusok nem zárják ki, hogy a kórokozó a levegő útján terjedt, sőt, az sem kizárt, hogy egy elhullott állat teteméből indult ki a fertőzés. 

Az elmúlt napokban nem került újabb beteg a közeli bajmóci intézménybe, és a korábban kezelt pácienseket már hazaengedték. A szakértők azonban veszélyre figyelmeztetnek,  amíg a forrást nem találják meg, addig fennáll a kockázat.

Mi az a Q-láz betegség?

A Q-láz ritka betegség, és generációk óta nem találkoztak vele a térségben. egy zoonózis, vagyis állatról emberre terjedő fertőző betegség.
A kórokozója a Coxiella burnetii nevű baktérium.

 

 

