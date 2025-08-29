Óriási tűz Ausztriában: lakóépületet is ki kellett üríteni

Az épületkomplexum lakott területen található. A füstfelhő már messziről látható volt. A tűzoltási munkálatok délben még teljes gőzzel folytak, 140 tűzoltóval a helyszínen – közölte Franz Baier kerületi tűzoltóparancsnok

Tűzoltás Ausztriában: hatalmasak a lángok.

Forrás: ooe.of.at

Tűzoltás Ausztriában: veszélyessé várt a helyszín

A tűzoltóság kéri, hogy kerüljék el a Mattseer Straße környéki veszélyeztetett területet, és tartsák szabadon a bekötőutat a mentőszolgálatok számára. A tűzoltóság közlése szerint a cég alkalmazottai időben elhagyták az épületet. Egy lakóépületet ki kellett üríteni, a lakókat pedig biztonságba helyezték.

Tűzoltási munkálatok

Baier szerint a tűzoltóság várhatóan több napig fog oltással foglalkozni. A sűrű füst mellett maguk a pelletek is problémát jelentenek. Nedvesedéskor kitágulnak. A tűzoltóság milliós nagyságrendű kárt becsül.

AT riasztás

Az AT-Alert egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy riasztásokat küldjenek közvetlenül mobiltelefonokra. A riasztások gyorsan és névtelenül küldhetők az összes mobiltelefonra a kiválasztott átjátszótornyokon belül. Különböző riasztási szintek léteznek, a legmagasabb riasztási szint, a vészhelyzeti riasztás, mindig aktív, és a mobiltelefon-felhasználók nem kapcsolhatják ki - számolt be az ooe.of.at

