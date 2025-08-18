Hétvégi tűzesetek: porrá égett a roller, lángolt a tető, kigyulladt a hűtőszekrény – fotók!

Töltés közben szikrázott, majd kigyulladt pénteken délután egy elektromos roller Jákon, az Erdélyi József utcában. A tűz a roller tárolására szolgáló melléképületre is átterjedt. A lángokat sikerült megfékezniük a tűzoltóknak, de a roller és a melléképület megsemmisült.

Tűzesetek a hétvégén Vasban: roller égett Jákon az Erdélyi József utcában

Fotó: VN/Vas KMSZ

100 négyzetméteren égett szombaton hajnalban egy sorház hátsó épületének tetőszerkezete és a mellé épített fa,- illetve lemezgarázs Sárváron, az Erdély utcában. A tűz részben a sorház másik lakóingatlanának tetőszerkezetére is átterjedt. A katasztrófavédők először három vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A tűzzel érintett házból az egységek egy propán-bután gázpalackot is kihoztak, amit szerencsére nem ért hőhatás. A tűz keletkezésekor az épületben hárman tartózkodtak, akik időben el tudták hagyni a házat, Mivel a tűzeset következtében az ingatlan lakhatatlanná vált, hat lakó elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott.

Üres rakterű dobozos kisteherautó motorterében keletkezett tűz szombaton délután ugyancsak Sárváron, ezúttal a Gyöngyös utcában. A tűzoltók áramtalanították a járművet, egy vízsugárral a tüzet eloltották és hőkamerával vizsgálták át az autó motorterét.

A tűzoltás idejére 9 embernek el kellett hagynia az otthonát

Hálózati elosztóra csatlakoztatott hűtőszekrény és a környezetében lévő berendezési tárgyak égtek szombaton este egy szombathelyi első emeleti lakásban, a Sugár úton, ahol a tűz keletkezésekor nem tartózkodott senki. A tűzoltók légzőkészülékben hatoltak be az ingatlanba és egy porral oltó tűzoltó készülékkel, valamint egy háti puttonyfecskendővel oltották el a tüzet, majd nagy teljesítményű ventilátor segítségével átszellőztették a lakást és a lépcsőházat. A tűzoltás idejére a szomszédos ingatlanokat összesen kilenc ember hagyta el, akik a tűzoltást követően visszatérhettek a lakásokba.