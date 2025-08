Tűz, sátor, hit és közösség – Ilyen volt a cserkészek tíz napja Csepregen

Idén Csepregen táboroztak a szombathelyi központú 50. számú Hunyadi Cserkészcsapat tagjai. A legfiatalabb lakó 10, a legidősebb pedig 26 éves volt.

A táborlakók a csepregi templom előtt

- A Rumi kastély és környezete ideális helyszín volt, ide még biztosan visszajövünk mondta Szabó Márk, a tábor egyik vezető szervezője - Az újoncok az elmúlt évben elméleti oktatást kaptak, most a gyakorlatban is megismerhették, illetve bemutatták, például hogyan kell tüzet csiholni, sátrat állítani, megélni a természetben. A lakóink megtapasztalták, milyen kiszakadni a mindennapok komfortzónájából. Előre meghatározott időrendet tartottunk, reggel felhúztuk a zászlót, a reggeli elfogyasztása után következek a foglakozások. Este pedig tábortüzet gyújtottunk, énekeltünk. Fontos elem a magyar történelem ismerete, a cserkészség egy vallási alapon nyugvó csoport, így voltak imádságok is.

A Rumi házhoz ellátogattak az éppen akkor táborozó csepregi focisták is. A cserkészek az egyik napon elzarándokoltak a horvátzsidányi Péruska Máriához, az éjszakát is töltötték. A tíz nap talán a legfontosabb eseménye volt, amikor az újoncok bemutatták az elméleti és a gyakorlati tudásukat, majd fogadalmat tettek, a többiek pedig pedig megerősítették azt.

Horváth Zoltán polgármester kifejtette: örömmel tettek eleget a cserkészek megkeresésének és igyekeztek jó házigazda lenni. Nyitottnak kell lennünk arra, hogy a városon kívüli értékeket is megmutassuk, azt hiszem ez a tábor mindkét félnek hasznos volt – zárta a polgármester.