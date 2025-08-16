augusztus 16., szombat

Füstöt éreztek

1 órája

Tűzoltók dolgoznak nagy erőkkel a szombathelyi Sugár utcában

Tűzoltók dolgoznak nagy erőkkel a szombathelyi Sugár utcában

Tűzoltók dolgoznak nagy erőkkel a szombathelyi Sugár utca 15. számú háznál. Négy tűzoltókocsi, katasztrófavédelem autója, mentő és rendőrautó is érkezett a helyszínre. Ott jártunkkor autóval nem lehetett ott végighajtani. 

Tűzoltók dolgoznak a szombathelyi Sugár utca 15. számú háznál. Fotó: VN

Az emberek a járdán állnak, a lakók kijöttek az emeletes házból, füstöt észleltek, de nem tudni mi történik odabent. Tájékoztatást kértünk a vasi katasztrófavédelemtől, amelynek helyettes szóvivője elmondta: egy földszinti lakásban keletkezett tűz, de a lakók épp nem voltak otthon, szomszéd vagy járókelő értesítette a tűzoltókat, mert füstöt észleltek. A tűzoltók úgy tudtak csak bejutni a kérdéses lakásba, hogy felfeszítették az ajtót. Egyelőre úgy látszik, hogy nem válik szükségesé a lakók kiköltöztetése. A szomszédos lakásokat kiürítették, az embereket azokból az utcára terelték, ott várják meg, amíg a tűzoltók befejezik a munkájukat.

 

