Katasztrófavédelem

Kiderült, mi égett a szombathelyi Sugár utcában szombaton!

Négy tűzoltókocsi, a katasztrófavédelem autója, mentő és rendőrautó is érkezett a szombaton este szombathelyi Sugár utca 15. számú házhoz. A tűzoltók körülbelül fél óra alatt elhárították a bajt.

A tűzoltókocsi átmenetileg elállta az utat a Sugár utcában a tűzoltás idején, ott jártunkkor nem lehetett itt haladni.

Fotó: VN

Amint megírtuk: az emberek kijöttek a házból, a járdán álltak, akkor még nem lehetett tudni történik odabent. Tájékoztatást kértünk a vasi katasztrófavédelemtől, amelynek helyettes szóvivője elmondta: az egyik lakásban keletkezett tűz, de a lakók épp nem voltak otthon, szomszéd vagy járókelő értesítette a tűzoltókat, mert füstöt észleltek. A tűzoltók úgy tudtak csak bejutni a kérdéses lakásba, hogy felfeszítették az ajtót. A szomszédos lakásokat kiürítették, az embereket azokból az utcára terelték, ott várják meg, amíg a tűzoltók befejezik a munkájukat.

Nagy erőkkel jöttek ki a tűzoltók a lakáshoz, amelynek tulajdonosa nem volt otthon. Felfeszítették az ajtót, mert tűz volt szombaton a szombathelyi Sugár utca 15. számú ház egyik első emeleti lakásában. Fotó: VN

A lánglovagok fél óra múlva, körülbelül háromnegyed nyolckor már távoztak is - a rendőrkocsival, katasztrófavédelmi autóval együtt. Az utcán még érződött a füst, az emberek visszatértek lakásaikba, a járókelők feloszlottak. Csak az erkélyeken álltak még néhányan, hogy az utolsó pillanatig megfigyeljék az eseményeket. 

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a mai tájékoztatása szerint: a hálózati elosztóra csatlakoztatott hűtőszekrény és a környezetében lévő berendezési tárgyak égtek szombaton este egy első emeleti lakásban. 

A tűzoltók légzőkészüléket használva mentek be a lakásba

A szombathelyi hivatásos és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége légzőkészülékben hatolt be az ingatlanba, amiben a tűz keletkezésekor nem tartózkodott senki. Az egységek egy porral oltó tűzoltó készülékkel és egy háti puttonyfecskendővel a tüzet eloltották. A tűzoltók átszellőztették a lakást és a lépcsőházat, amihez egy nagy teljesítményű ventilátort használtak. A tűzoltás idejére a szomszédos ingatlanokat összesen kilenc ember hagyta el, akik a tűzoltást követően visszatérhettek a lakásokba. Az eset során lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.  

 

