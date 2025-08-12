augusztus 12., kedd

Kinevezés

Új elnök a Szombathelyi Törvényszék élén

Címkék#pályázat#Dr Senyei György#Dr Kovács Bálint Gábor#Országos Bírósági Hivatal#Szombathelyi Törvényszék

Március végén írta ki a pályázatot az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szombathelyi Törvényszék elnöki állására. Július 1-jétől új elnök áll a Szombathelyi Törvényszék élén.

Dr. Szabó Sándor elnöktől a stafétabotot július 1-jével dr. Kovács Bálint Gábor kollégiumvezető vette át. Dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke által jegyzett határozat szerint 2031. június 30-ig szól az új elnök kinevezése. 

Március végén írt ki pályázatot a Szombathelyi Törvényszék elnöki álláshelyére dr. Senyei György, a pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. Dr. Kovács Bálint Gáborról a Szombathelyi Törvényszék összbírói értekezlete május 26-án titkos szavazás útján nyilvánított véleményt: a pályázó az összbírói értkezlet többségi támogatását elnyerte - derül ki a közzétett dokumentumból. 

Dr. Kovács Bálint Gábort 2025. június 18-án hallgatta meg az Országos Bírósági Hivatal elnöke, aki végül a pályázót hatéves időtartamra nevezte ki a Szombathelyi Törvényszék elnökének.  

Az új elnök vezetői mottója

Megtaláltuk azt a jegyzőkönyvet is, ami akkor készült, amikor még 2022 augusztusában a Szombathelyi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetői állására nyújtott be pályázatot dr. Kovács Bálint Gábor, és dr. Senyei György annak apropóján hallgatta meg. Az akkori meghallgatáson a kérdésre, milyen vezetői mottót fogalmazna meg, dr. Kovács Bálint Gábor úgy felelt: 

Nyugodt vezetés, szakmai nyitottság, szervezeti fegyelem.

