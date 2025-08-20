Balazaticsné Ürmös Kata sütötte az ünnepi kovászos kenyeret Nemescsóban

Balazaticsné Ürmös Kata elmondta, a kovászos kenyér készítése már évekkel ezelőtt megragadta, mert sok pluszt ad az élethez, ha tudunk gondoskodni, gyermekeinkről ugyanúgy, mint például a kovászról, amit szintén nevelgetni kell, törődni vele, ha a hűtőben csücsül, ha a spájz polcán. Katának egyébként két gyermeke van, egy hét és egy tizenegy éves. Családjukban az otthonsütésnek fontos eleme, hogy nekik midig legyen, ami ínyükre való, de azt is el kell mondani, hogy a kenyerükhöz maguk termelik a gabonát. Az idei közösségi új kenyér is az ő sütése Nemescsóban.

Új kenyér - Blazaticsné Ürmös Kata sütötte a közösségnek Nemescsóban az ünnepre.

Fotó: Merklin Tímea

- Most lesz idén először olyan, hogy a saját alakorbúzából fogunk majd lisztet őröltetni. Ez lesz az első év tulajdonképpen, eddig mindig vásárolt liszttel dolgoztam – mesélte Kata. - Az alakorbúza egy ősi búzafajta, ebbe az ünnepi kenyérbe is beletettem, nagyon jók a táplálkozástudományi indexei, és az a különlegessége, hogy az az egyik legellenállóbb fajta a kártevőkkel, a meleggel szemben. Ha elvetjük, akkor utána még két éven keresztül ugyanazt a táblát tudjuk aratni. A feldolgozása azért macerásabb, mert hől (héj) marad a szem körül, és azt külön ki kell csépelni, le kell róla hántolni, és utána lehet megőrölni a lisztet, így az előállítása is azért bonyolultabb.

A mi búzánk vegyszert nem látott, azon kívül, hogy a talajt előkészítettük. Jó a sikértartalma, a gluténtartalma is. Fontos a kenyér elkészítési módja, mert a kovászos kenyér lassú fermentációval készül. A kovász is segíti emészteni a glutént, és nem csak egyspektrumú élesztőbaktériummal dolgozik, hanem több ezerrel. Ami a mi kis háztartásunkban van, akár a lélegzetünkből, a bakteriológiai összetételünkből, az belekerül a mi kovászunkba, belekerül tulajdonképpen a kenyérbe is. Nem csak élesztőbaktériumok vannak benne, hanem például tejsavbaktériumok is. Egy olyan széles halmaza kerül bele a mikroorganizmusoknak, ami sokkal egészségesebb kenyeret varázsol végeredményben. Ez a kenyér hűtőzött 18 órát mielőtt kisütöttem, így sokkal jobban előemésztődött úgymond a kenyér, és szerintem sokkal könnyebben fogyasztható. Ha ezt a kenyeret melegen megszegjük, semmi bajunk nem lesz, nem úgy, mint a hagyományos élesztőstől, amit szokták mondani, hogy megfekszi a gyomrunkat.

Balazaticsné Ürmös Katától azt is megtudtuk: nem tömörre, inkább lyukacsosra szereti sütni a kenyér tésztáját, a kisebb kenyereknél ez jól sikerül. Egy nagy háromkilós kenyér esetében, mint, amilyen ez a közösségnek szánt ünnepi, tömörebb szerkezetű a végtermék.