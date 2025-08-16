Tíz asszony főzte, százak kóstolták – így ünnepelte Nemescsó az Új kenyeret

- A mai nap egy olyan ünnepi alkalom, ahol közösen felidézhetjük országunk, népünk, kisebb közösségünk történelmi múltját. Elődeink hite, hűsége, szorgalma és kitartása tette lehetővé, hogy ma is itt élhetünk. Az élet sűrű forgatagában kell egy olyan alkalom, amikor egy kicsit megállva, elrévedünk a múlton, egy közös beszélgetésen, tovább gondolva a jövőt. Ez egy kicsi, családias rendezvény – mondta az Új kenyér ünnepén köszöntőjében Mayer Tiborné, a Tézsula Hagyományőrző Egyesület elnöke. Kifejtette: - Hagyományteremtő cél, hogy a nagyanyáink receptjei alapján elkészített ételek kóstolásával egy meghitt kor hangulatát hozzuk vissza. A régi konyha házias ízei, a vidéki konyha sokrétűségét, gazdagságát mutatja meg, milyen kevés alapanyagból, hányféle ételt készítettek évszaknak megfelelően.

Az új kenyeret Kalincsák Balázsné Varga Katalin evangélikus lelkész és Inzsöl Richard atya szentelték meg. Fotó: Merklin Tímea

A sátorban feltálalt hagyományos ételek –

túrós mácsik,

gánca,

tejfölös vargányás leves,

darástészta,

nudli,

szilvás gombóc,

lecsó,

töltött paprika és társaik

– felszolgálásának előkészítésén és előállításán napokon át dolgoztak a tézsulások, csütörtök-pénteken élesbe fordult a helyzet, és ma hajnaltól tíz asszony sütött-főzött, hogy a "Terülj asztalkám!" a vendégek elé álljon.

Szent István annak idején Európát választotta. Az értékek Európáját. Kiállt az egyetemes keresztény értékrend mellett, s elfogadtatta ezt népével. Visszapörgetve történelmünk kerekeit, jól látható, az elmúlt több mint egy évezred már számtalanszor bebizonyította, hogy a magyarság csak akkor lehet sikeres, ha országunk keresztény és e hit által egységes. Nekünk nem szabad letérnünk a kijelölt útról. Nem szabad elvágni keresztény gyökereinket, meg kell őrizni hagyományainkat, a ránk hagyott örökséget. Csak így tudunk olyan országot, olyan közösséget építeni, ahol jó felnőni, jó élni, ahol mindenki biztonságos otthonra lelhet

– hangsúlyozta beszédében Szerdahelyi-Bánó Irén polgármester, aki azt is megfogalmazta, hogy ez az ünnep az államalapítás mellett, az életet jelentő Új kenyér ünnepe is.

- Az új kenyér az élet táplálója, melyben benne foglaltatik az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az összefogás, az együttműködés ereje, az élet körforgása.