1 órája
Tíz asszony főzte, százak kóstolták – így ünnepelte Nemescsó az Új kenyeret
Az Új kenyér ünnepét ma tartják Nemescsóban a Tézsula Hagyományőrző Egyesület szervezésében. Kulturális és gasztronómiai élmények várták a résztvevőket, a bográcsban töltött káposzta és kakaspörkölt rotyogott. Az Új kenyér ünnepe a helyi közösség összefogása révén jött létre.
Fotó: Merklin Tímea
- A mai nap egy olyan ünnepi alkalom, ahol közösen felidézhetjük országunk, népünk, kisebb közösségünk történelmi múltját. Elődeink hite, hűsége, szorgalma és kitartása tette lehetővé, hogy ma is itt élhetünk. Az élet sűrű forgatagában kell egy olyan alkalom, amikor egy kicsit megállva, elrévedünk a múlton, egy közös beszélgetésen, tovább gondolva a jövőt. Ez egy kicsi, családias rendezvény – mondta az Új kenyér ünnepén köszöntőjében Mayer Tiborné, a Tézsula Hagyományőrző Egyesület elnöke. Kifejtette: - Hagyományteremtő cél, hogy a nagyanyáink receptjei alapján elkészített ételek kóstolásával egy meghitt kor hangulatát hozzuk vissza. A régi konyha házias ízei, a vidéki konyha sokrétűségét, gazdagságát mutatja meg, milyen kevés alapanyagból, hányféle ételt készítettek évszaknak megfelelően.
A sátorban feltálalt hagyományos ételek –
- túrós mácsik,
- gánca,
- tejfölös vargányás leves,
- darástészta,
- nudli,
- szilvás gombóc,
- lecsó,
- töltött paprika és társaik
– felszolgálásának előkészítésén és előállításán napokon át dolgoztak a tézsulások, csütörtök-pénteken élesbe fordult a helyzet, és ma hajnaltól tíz asszony sütött-főzött, hogy a "Terülj asztalkám!" a vendégek elé álljon.
Szent István annak idején Európát választotta. Az értékek Európáját. Kiállt az egyetemes keresztény értékrend mellett, s elfogadtatta ezt népével. Visszapörgetve történelmünk kerekeit, jól látható, az elmúlt több mint egy évezred már számtalanszor bebizonyította, hogy a magyarság csak akkor lehet sikeres, ha országunk keresztény és e hit által egységes. Nekünk nem szabad letérnünk a kijelölt útról. Nem szabad elvágni keresztény gyökereinket, meg kell őrizni hagyományainkat, a ránk hagyott örökséget. Csak így tudunk olyan országot, olyan közösséget építeni, ahol jó felnőni, jó élni, ahol mindenki biztonságos otthonra lelhet
– hangsúlyozta beszédében Szerdahelyi-Bánó Irén polgármester, aki azt is megfogalmazta, hogy ez az ünnep az államalapítás mellett, az életet jelentő Új kenyér ünnepe is.
- Az új kenyér az élet táplálója, melyben benne foglaltatik az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az összefogás, az együttműködés ereje, az élet körforgása.
Az Új kenyér ünnepére ellátogatott Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is
Ágh Péter a résztvevőkhöz szólva a következőket mondta:
Önök büszkék lehetnek erre a településre, hiszen együtt egy olyan helyet tudtak felépíteni, aminek, már neve van egész Vas vármegyében. Nemcsak a finom ételeiket ismerik, hanem azt a szívet is, ami tulajdonképpen megtölti Nemescsót. A polgármester rámutatott azokra az alapokra, amelyekre a közösségüket építik, és tovább viszik a jövő számára. Szeptember 6-án lesz az a falunap, amely egyúttal a Nemes előnevű településeknek a találkozója, úgyhogy remélem, hogy mindkét alkalomból tudnak majd töltekezni. Arra szeretném mindenki figyelmét ráirányítani, hogy tekintsünk el attól, hogy milyen a közbeszéd, milyenek a közállapotok, arra figyeljünk, hogy mi az, ami közös, hogy büszkék legyünk arra a teljesítményre, amit a magyarok ezer éven keresztül együtt fel tudtak mutatni. Mindenki akkor tudott sikeres lenni magyarként az elmúlt ezer éve, amikor azt nézte, hogy mi azok a pontok, amik összekapcsolnak minket, nem pedig azt, hogy mi az, ami szétválaszt. Higgyünk továbbra is a szeretet és az összefogás erejében!
Az új kenyeret Kalincsák Balázsné Varga Katalin evangélikus lelkész és Inzsöl Richard atya szentelték meg. A Tézsula Hagyományőrző Egyesület nótacsokrot énekelt, fellépett a délután folyamán a Kőszegszerdahelyi Tűzoltó Zenekar és a Pulai Magyarok csoportja is.