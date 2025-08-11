Új röntgengép érkezik Sárvárra - jelentette be Ágh Péter

A támogatásra a Magyarország kormánya által elindított Versenyképes Járások program keretében került sor, ahol több település életére is kiható problémák megoldására van lehetőség.

– A Sárvár város önkormányzata által, a Sárvári Járási Fejlesztési Fórum javaslata alapján benyújtott támogatási igényt, amely a sárvári kórház számára egy új röntgengép beszerzését célozza, dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter úr közel 57 millió forintos támogatásban részesítette. Amikor a Sárvári járás polgármestereivel egyeztettünk, hogy milyen fejlesztéseket kellene megvalósítani, akkor Kondora István polgármester úr fogalmazta meg, hogy a sárvári kórház számára egy új röntgengépet kellene beszerezni. Az új eszköz által korszerűbb és biztonságosabb lesz a Sárvári Járásban élők betegellátása – mondta el Ágh Péter.

Kondora István polgármester azt hangsúlyozta, hogy a röntgengép beszerzésére vonatkozó javaslatát a járás valamennyi polgármestere támogatta, mindenkinek szívügye a sárvári kórház. Dr. Drácz Lajos megbízott főigazgató köszönetet mondott az új röntgengépért, amelyre már nagy szükség van, mivel a jelenlegi több mint tízéves eszközzel vannak már problémák. Az új géppel részletgazdagabb felvételeket lehet majd készíteni, és a betegellátást a 21. század színvonalára emeli.