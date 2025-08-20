1 órája
Így ünnepelték Szent István napját Celldömölkön
A történelmi egyházak képviselői ökumenikus igehirdetés keretében áldották meg az új kenyeret. Hagyományosan átadták a városi kitüntetéseket. Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője volt a szónok Celldömölkön, államalapításunk és az új kenyér tiszteletére szervezett városi ünnepségen.
Elsőként Fehér László polgármester köszöntötte a város lakóit és az ünnepségen megjelenteket a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.
Városi ünnepség augusztus 20-án Celldömölkön
– Sokszínű állami ünnepünk elsősorban Szent István nevét jelenti a számunkra. Szent Istvánban a magyar nemzet új életútját kijelölő alkotó egyéniséget, minden idők egyik legnagyobb magyarját tiszteljük – fogalmazott a városvezető. Államalapító királyunkat úgy jellemezte: örök érvényű, a történelem által igazolt döntése volt, hogy megtalálta a magyar nemzet számára a legmegfelelőbb utat, szövetségre lépett Európával, annak fő áramába helyezte az országot. Törvényei ezer évvel és negyed évszázaddal az államalapítás után modern formában ma is irányt mutatnak számunkra.
Mint mondta: az új feladatok, kihívások megoldásához gazdaságilag erős, művelt, tekintélyes Magyarországra van szükségünk, amely világos célokat tűz maga elé. A helyi célokat, terveket és ezek megvalósulását is szóba hozta. Példaként a Rákóczi utcai egykori iskolai konyha korszerűsítését említette, ami augusztus végéig lezárul.
Ágh Péter egy Celldömölkhöz kapcsolódó friss hírrel nyitott: kedden Sulyok Tamás köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Thalabérné Pócza Líviának, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola tanárának a helyi egyházi oktatás újraindításában vállalt szerepe és az egyházi nevelés területén végzett több évtizedes oktató-nevelő munkája elismerésként.
Beszédét úgy folytatta: – Történelmünk során sokszor kellett már kiállni szuverenitásunkért, megmaradásunkért. Így csodának tűnhet, hogy az államalapítás után 1025 évvel ma itt magyarul ünnepelhetünk. Ám ez nem csoda, hanem bizonyítéka az áldozatvállalásnak, amely elődeink nemzedékeit jellemezte. E kiállás küldetése Szent István öröksége – országépítő munkájának csak akkor lehetünk hiteles folytatói és továbbadói, ha közösségként és egyénként azért teszünk, hogy a haza összefogásunkkal gyarapodhasson.
A képviselő hangsúlyozta: széthúzásra, gyűlöletkeltésre, egymással szembeni hangos hergelésre országot építeni nem lehet. – Higgyünk a szeretet és az összefogás erejében. Magyarország születésnapja mindennél jobban szimbolizálja, hogy az államalapítástól kezdve az elődeink akkor voltak sikeresek, amikor a múlt alapjain, egymásban partnert látva jövőt építettek.
Az ünnepi műsorban Marton Laura táncos és Ábrahám Tibor énekes produkcióját láthatta a közönség:
- a táncművész koreográfiáját a Honfoglalás című dal ihlette;
- Ábrahám Tibor az István, a király rockoperából István dalát adta elő.
Az egyházi áldás után a városban élő kiválóságok munkáját elismerve kitüntetéseket adtak át. A városvezetés hagyományosan „Celldömölk Városért Érdemérem” és „Celldömölk Városért Emléklap” kitüntetéseket ad át azoknak, akik a közéletben, hivatásukban, szakmájukban, oktatási-nevelési, egészségügyi-szociális területen végzett kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a város értékeinek növeléséhez. Az elismeréseket Fehér László polgármester, Nagy Zoltán alpolgármester, Söptei Józsefné alpolgármester és Farkas Gábor jegyző adták át.
Képgaléria:
Augusztus 20-i ünnep CelldömölkönFotók: Szendi Péter
Ők kaptak városi elismerést augusztus 20-án
Pedagógusnap alkalmából, a város közoktatási feladatellátásában végzett kiemelkedő tevékenységéért, magas színvonalú és lelkiismeretes munkája elismeréseként a képviselő-testület Celldömölk Városért Érdemérem kitüntetést adományozott Baranyai Józsefné óvodapedagógusnak, Burjánné Bodó Imola pedagógusnak, Kazári József pedagógusnak, Kovács Róbert pedagógusnak, Obráz István középiskolai tanárnak és Piri Zsoltné Bende Hajnalka tanító, gyógypedagógusnak.
Semmelweis-nap alkalmából Celldömölk Városért Érdemérem kitüntetéseket adományozott a képviselő-testület a város egészségügyi-szociális ellátásában végzett kiemelkedő tevékenységért, magas színvonalú és lelkiismeretes munka elismeréseként.
Semmelweis-nap alkalmából kitüntették Berki Lívia ápolónőt; dr. Erdei Zita Éva belgyógyász szakorvost; Horváth Andrea gyermekorvosi asszisztenst; Kuruczné Falusi Tünde terápiás munkatársat és Szabóné Pócza Valéria ápolónő, osztályvezető ápoló helyettest.
Celldömölk Városért Érdemérem kitüntetésben részesültek: Krajcsovics István és Krajcsovics Krisztián vállalkozók, dr. Mesterházy Attila élővilágvédelmi szakértő; Ónodi István civil egyesületi tag és Szabóné Márton Nóra szervezési ügyintéző.
A polgármester Celldömölk Városért Emléklap kitüntetést adományozott hivatásában nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, magas színvonalú és lelkiismeretes munkája elismeréseként az Év Rendőre Celldömölkön cím birtokosának, Nagy Péter rendőr főtörzszászlósnak és az Év Tűzoltója Celldömölkön cím birtokosának, Nyéki Rajmundnak.
A város sportéletében nyújtott kiemelkedő, lelkiismeretes munkája elismeréseként Celldömölk Városért Emléklapot vehetett át továbbá Klampár Tibor, valamint Celldömölk civil szférájában végzett magas színvonalú szakmai munkája és közösségi szerepvállalása elismeréseként Tarczi Ferenc.
A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület által alapított Celldömölk Tehetségeiért Kiss Péter-díjban részesült Kuthi Marinka és Sándor Zsófi. A város fiatal tehetségeinek tanulmányi és közéleti tevékenységét ismerték el.