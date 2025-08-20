Így ünnepelték Szent István napját Celldömölkön

Elsőként Fehér László polgármester köszöntötte a város lakóit és az ünnepségen megjelenteket a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.

Fehér László polgármester az augusztus 20-i ünnepségen.

Fotó: Szendi Péter

Városi ünnepség augusztus 20-án Celldömölkön

– Sokszínű állami ünnepünk elsősorban Szent István nevét jelenti a számunkra. Szent Istvánban a magyar nemzet új életútját kijelölő alkotó egyéniséget, minden idők egyik legnagyobb magyarját tiszteljük – fogalmazott a városvezető. Államalapító királyunkat úgy jellemezte: örök érvényű, a történelem által igazolt döntése volt, hogy megtalálta a magyar nemzet számára a legmegfelelőbb utat, szövetségre lépett Európával, annak fő áramába helyezte az országot. Törvényei ezer évvel és negyed évszázaddal az államalapítás után modern formában ma is irányt mutatnak számunkra.

Mint mondta: az új feladatok, kihívások megoldásához gazdaságilag erős, művelt, tekintélyes Magyarországra van szükségünk, amely világos célokat tűz maga elé. A helyi célokat, terveket és ezek megvalósulását is szóba hozta. Példaként a Rákóczi utcai egykori iskolai konyha korszerűsítését említette, ami augusztus végéig lezárul.

Ágh Péter egy Celldömölkhöz kapcsolódó friss hírrel nyitott: kedden Sulyok Tamás köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Thalabérné Pócza Líviának, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola tanárának a helyi egyházi oktatás újraindításában vállalt szerepe és az egyházi nevelés területén végzett több évtizedes oktató-nevelő munkája elismerésként.

Ágh Péter

Fotó: Szendi Péter

Beszédét úgy folytatta: – Történelmünk során sokszor kellett már kiállni szuverenitásunkért, megmaradásunkért. Így csodának tűnhet, hogy az államalapítás után 1025 évvel ma itt magyarul ünnepelhetünk. Ám ez nem csoda, hanem bizonyítéka az áldozatvállalásnak, amely elődeink nemzedékeit jellemezte. E kiállás küldetése Szent István öröksége – országépítő munkájának csak akkor lehetünk hiteles folytatói és továbbadói, ha közösségként és egyénként azért teszünk, hogy a haza összefogásunkkal gyarapodhasson.

A képviselő hangsúlyozta: széthúzásra, gyűlöletkeltésre, egymással szembeni hangos hergelésre országot építeni nem lehet. – Higgyünk a szeretet és az összefogás erejében. Magyarország születésnapja mindennél jobban szimbolizálja, hogy az államalapítástól kezdve az elődeink akkor voltak sikeresek, amikor a múlt alapjain, egymásban partnert látva jövőt építettek.