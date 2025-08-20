7 órája
Dr. Simicskó István volt a szónok Kőszegen, államalapító Szent István királyunk ünnepén
Kőszegen a Jurisics téren, a Városháza előtt gyűltek össze augusztus 20-án délután a Szent Istvánra és életművére, a keresztény magyar állam megszervezésére emlékezők. Dr. Simicskó István parlamenti képviselő, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője mondott ünnepi beszédet.
Elsőként Básthy Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket Kőszeg régi piacterén, a Jurisics téren az ünnep alkalmából, ahol a Városháza falán többek között Szent István portréja látható. „Abban a városban, amelyet a Szent István-i örökség jegyében magyarok, németek, horvátok évszázadok óta együtt építenek.”
Államalapító Szent István királyunk ünnepén Kőszegen
Platónt idézte Simicskó István, aki szerint a jó állam legfontosabb támasza a vallás. – Az állam alapítása Szent István királyhoz kötődik. Nem véletlenül ajánlotta halála előtt Mária oltalmába országunkat. Ennek is köszönhető, hogy több mint ezeréves államunk van – mindez kötelezettséget és felelősséget ró mindannyiunkra. Szent István erős alapokra és erős hitre építette a magyar királyságot. Nem voltunk mindig sikeresek, de mindig talpra tudott állni az ország, ami óriási erő. Őseink megtanulták, milyen nagy érték a szabadság és a függetlenség. Ma örüljünk, és becsüljük meg, hogy Magyarország szuverén ország, ahol évszázados gyökerei vannak – ahogy Kőszegen is – a különböző nemzetek egymás mellett élésének – emlékeztetett ünnepi beszédében.
Ismét kiemelte: a vallás és a hit óriási erő – minden állam, birodalom és minden civilizáció számára nagy jelentőségű. Amikor a vallási talapzat elkezd porladni, akkor a felépítményt is magával ránthatja. Ez látható pillanatnyilag Nyugat-Európában, mondta. A mai magyarok felelősségét abban határozta meg: tisztelni kell szüleinket, őseinket, óvni, védelmezni azokat, akik hozzánk tartoznak és alkotó-cselekvő munkát végezni földi életünkben. A feladathoz a bonyolult világban az egészség mellett a szív és az ész bölcsességét és a Jóisten teljes fegyverzetét kell kérnie a keresztény embernek, mondta.
Szent István királyunk ünnepe KőszegenFotók: Cseh Gábor
Az európai civilizációról úgy nyilatkozott: spirituális válságban van, ez okozza majd a későbbi problémákat. Arra is ráirányította a figyelmet: államunk jövőjében nagy kérdés lesz majd, mit hoznak a világpolitikai, világgazdasági változások, a globalizáció. Erős, szuverén államra van szükségünk, jelentette ki. Végül arra biztatott: írjuk bele gyermekeink szívébe a hazaszeretet törvényét és a keresztény értékeket.
Az ünnepségen a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes táncosait és a Jézus Szíve Egyházi Énekkart láthatták, hallhatták az egybegyűltek. Reményik Sándor Mindennapi kenyér című versét Zsigmond Barbara mondta el.
Az új kenyeret Kirner Antal Zoltán plébános, Baranyay Csaba esperes és prof. Lőrincz Zoltán református lelkész áldotta meg. 18 órakor ünnepi szentmisével folytatódott a program a Jézus Szíve Plébániatemplomban, Kőszeg Város Fúvószenekara közreműködésével.
Kőszegfalván 11 órakor ünnepi szentmisét tartottak, majd Básthy Béla polgármester mondta el ünnepi gondolatait. 20 órai kezdettel az István, a király rockoperát vetítik le a kultúrház udvarán.