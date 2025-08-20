Elsőként Básthy Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket Kőszeg régi piacterén, a Jurisics téren az ünnep alkalmából, ahol a Városháza falán többek között Szent István portréja látható. „Abban a városban, amelyet a Szent István-i örökség jegyében magyarok, németek, horvátok évszázadok óta együtt építenek.”

Dr. Simicskó István volt a szónok Kőszegen, államalapító Szent István királyunk ünnepén

Fotó: CSEH GABOR

Államalapító Szent István királyunk ünnepén Kőszegen

Platónt idézte Simicskó István, aki szerint a jó állam legfontosabb támasza a vallás. – Az állam alapítása Szent István királyhoz kötődik. Nem véletlenül ajánlotta halála előtt Mária oltalmába országunkat. Ennek is köszönhető, hogy több mint ezeréves államunk van – mindez kötelezettséget és felelősséget ró mindannyiunkra. Szent István erős alapokra és erős hitre építette a magyar királyságot. Nem voltunk mindig sikeresek, de mindig talpra tudott állni az ország, ami óriási erő. Őseink megtanulták, milyen nagy érték a szabadság és a függetlenség. Ma örüljünk, és becsüljük meg, hogy Magyarország szuverén ország, ahol évszázados gyökerei vannak – ahogy Kőszegen is – a különböző nemzetek egymás mellett élésének – emlékeztetett ünnepi beszédében.

Ismét kiemelte: a vallás és a hit óriási erő – minden állam, birodalom és minden civilizáció számára nagy jelentőségű. Amikor a vallási talapzat elkezd porladni, akkor a felépítményt is magával ránthatja. Ez látható pillanatnyilag Nyugat-Európában, mondta. A mai magyarok felelősségét abban határozta meg: tisztelni kell szüleinket, őseinket, óvni, védelmezni azokat, akik hozzánk tartoznak és alkotó-cselekvő munkát végezni földi életünkben. A feladathoz a bonyolult világban az egészség mellett a szív és az ész bölcsességét és a Jóisten teljes fegyverzetét kell kérnie a keresztény embernek, mondta.