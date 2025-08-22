Folytatódnak az uszodafejlesztések országszerte - Vas vármegye sem marad ki!

augusztus 22., péntek

Folytatja az uszodák építését, bővítését a kormány - hívja fel a figyelmet a Világgazdaság cikkében.Vas vármegye sem marad ki az uszodafejlesztésekből.

Vaol.hu

Magyarország úszónagyhatalom, és hogy ez így is maradhasson, az elmúlt évtizedben számos tanuszoda épült, és a program folytatódik. Uszoda építését, bővítését célzó projektből 41-et céloz meg a következő öt évre a jövő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározat, az ezekre folyósítandó támogatások összege 270 milliárd forintra rúg - írja cikkében a Világgazdaság. 

uszoda
Folytatja a kormány a tanuszodaépítéseket, uszodabővítéseket 
Fotó: VN/Magyar Úszó Szövetség

A lap rámutat: Az úszósportok magyar kiválóságai sorra érik el a csúcshelyezéseket a világversenyeken, és az úszás tömegeket mozgat meg Magyarországon. Ezt már eddig is tanuszodák sorának építésével ösztönözte a kormány, és a következő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározatból kiderül: folytatni kívánják ezt az erőfeszítést, sőt kiterjeszteni. Már 2030-ig tucatjával indulnak az új projektek, egyre több lehetőséget kapnak a vidéki sportkedvelők, de jutnak jelentős fejlesztések a fővárosba is. Tengerünk nincs, uszoda biztos kell.

Folytatja a kormány az uszodák építését, bővítését

Ami a projektek „gazdáit” illeti, a munkát három minisztérium felügyeli. A tisztán tanuszodák építését célzó beruházások zöméért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, ezeknek az összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint, és a milliárdos nagyságrendet szinte mind eléri.

A komplex, egyéb fejlesztéseket is tartalmazó többi beruházás felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, amelynek élén Szalay-­Bobrovniczky Kristóf áll.

Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed - írja a Világgazdaság. 

Tanuszoda-projektek Vasban 

Lapunk is foglalkozott már az állami beruházásokat összegző, 2035 végéig szóló keretprogrammal, ami több vasi projektet tartalmaz. Vas vármegyében is bővülhet a tanuszoda-kínálat: Kőszegen és Vasváron terveznek tanuszoda-beruházást. A kőszegi projekt részleteiről korábban Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője és Básthy Béla polgármester adott tájékoztatást. Arról itt olvashat. 

 

