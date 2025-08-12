augusztus 12., kedd

Klára névnap

1 órája

Útfelújítás több ütemben

Címkék#Észak-Vas vármegye#polgármesterség#Kornfeind József#Ágh Péter#Peresznye

Peresznyén, a kastélyparkban adták az elmúlt hétvégén a 830 méter hosszan felújított utat. Erős az összefogás a faluban és a környező településeken is – mondta Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

Horváth László

Peresznyén három ütemben újult meg a Fő utca aszfaltburkolata. A hétvégi átadón Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is részt vett.

Kornfeind József, Peresznye polgármestere, valamint Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője
Fotó: Koszorú Mihály

- Peresznye falunapján ismét megmutatkozott, hogy a környékbeli települések között erős összefogás van, hiszen több más falu főzőcsapatával is találkozhattam – közölte Ágh Péter. - Az esemény alkalmat adott arra is, hogy egy útfejlesztés megvalósulásáról is beszámolhassunk, amelyre a kormány Magyar Falu Programja biztosított támogatást.

- Felújítás első két üteme Orbán Gyula polgármestersége alatt készült el - mondta Kornfeind József, Peresznye polgármestere. - A harmadik szakasz után lett teljes a 830 méteres szakasz teljes felújítása. Az átadó a kastélyparkban volt, meg is jegyeztem: aki itt van, ők mind végigmentek az új úton.

A polgármestertől megtudtuk, Peresznyén az energia takarékossággal is vannak tervek. A horvát nemzetiségi önkormányzat sikeresen pályázott, így az egyes közintézmények fűtését, már korszerű hőszivattyús technológiával oldják meg. Jelentős rezsi megtakarítást érhetnek el a művelődési tér, az önkormányzati hivatal, illetve az orvosi rendelő esetében.

