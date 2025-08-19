Autósok figyelem! - Szerdán több utcát is lezárnak Szombathelyen

augusztus 19., kedd

Illusztráció!

Forrás: MW/archív

Fotó: Ádám János

A Savaria Karnevál mellett az augusztus 20-i ünnepség miatt is lezárnak bizonyos útszakaszokat a városban. A police.hu-n megjelent tájékoztatás szerint a Szent István parkban rendezett esemény idején, 2025. augusztus 20-án 9 óra 30 perctől várhatóan 11 óráig lezárják 

-  a Jókai Mór utca és Tompa Mihály utca kereszteződését, 

- a Kálvária utcát, a Somlay Artúr és a Szent László király utcák kereszteződésénél,

- szünetel a forgalom továbbá a Brenner Tóbiás körút és Nárai utca találkozásánál lévő körforgalomnál a Szent István Park irányába.

Vezessenek óvatosan!

