Autósok figyelem! - Szerdán több utcát is lezárnak Szombathelyen

A Savaria Karnevál mellett az augusztus 20-i ünnepség miatt is lezárnak bizonyos útszakaszokat a városban. A police.hu-n megjelent tájékoztatás szerint a Szent István parkban rendezett esemény idején, 2025. augusztus 20-án 9 óra 30 perctől várhatóan 11 óráig lezárják

- a Jókai Mór utca és Tompa Mihály utca kereszteződését,

- a Kálvária utcát, a Somlay Artúr és a Szent László király utcák kereszteződésénél,

- szünetel a forgalom továbbá a Brenner Tóbiás körút és Nárai utca találkozásánál lévő körforgalomnál a Szent István Park irányába.

Vezessenek óvatosan!