Nyaralás utószezonban: 8 nap, all inclusive ellátás - Mutatjuk a lehetőségeket

Egyre népszerűbb utószezonban nyaralni, ami nem véletlen, mivel ha jól választunk, számos előnyét élvezhetjük a kései pihenésnek. Az egyik természetesen az ár, jóval olcsóbban megúszhatunk egy nyaralást, ha nem a főszezonban indulunk útnak, elkerülhetjük a tömeget és a sokszor elviselhetetlen hőséget is. Kényelmesebb, nyugodtabb lehet így a nyaralás, főleg ha jó időt fogunk ki.

Nyaralás utószezonban: Albánia tengerpartjára már mindössze 194 ezer forintból eljuthatunk Forrás: Shutterstock

Kiváló választás lehet Görögország, Törökország, vagy Albánia szeptemberben mindenképp, de akár még októberben is.

Találtunk olyan szeptember végi törökországi (Side) ajánlatot, ahol 5 nap egy 5 csillagos szállodában all inclusive ellátással 266 ezer forintból kijön, Kemerben pedig szeptember elején 8 nap, ultra all inclusive ellátással, mindössze: 274 ezer forint. Ugyancsak szeptember elején 8 nap albániai (Durres) nyaralás pedig már 194 ezer forintból is megoldható, az ellátás itt is all inclusive. Ugyanilyen feltételekkel egy görögországi (Kréta) út, azért már némileg többe kerül, 329 ezer forint egy főnek.

Nyaralás utószezonban: mi szól ellene?

Az utószezonos nyaralás legfőbb ellenzői a csapadékintenzitás megnövekedését szokták emlegetni, illetve hogy sok nyaralóhely is utószezoni üzemmódba kapcsol, így esetleg több szolgáltatás nem érhető el. Már esetleg nincsenek kirakva a napernyők, nem működnek a kölcsönzők, az éttermek, bárok egy része ilyenkorra bezár. Ezeknek a félelmeknek persze van alapjuk, de ez még talán nem olyan nagy ár egy kedvező ajánlatért cserébe.

Amennyiben pedig magunk intézzük az utószezonos foglalást, még kedvezőbb a helyzet

Különösen a repülőjegyek esetében lehet nagy szerencsénk. Mivel a légitársaságok dinamikus árazást használnak, ezért sok mindentől függ, hogy mikor érdemes repülőjegyet venni. A kereslet és a várható üzemanyagárak függvényében naponta, vagy akár óráról órára is változhatnak a kiszemelt repülőjegy árai, de az sem mindegy, hogy hétvégén, vagy hétköznap vásárolunk jegyet.

A legtöbben hétvégén foglalnak és mivel az algoritmusok érzékelik a megugró keresletet, az árak is nőnek. Általánosságban elmondható, hogy kedvezőbb árakra számíthatunk, ha kedd és csütörtök között foglalunk, mivel a hétvégi csúcs után csökkennek az árak, az üzleti utazók kevésbé aktívak ezeken a napokon, valamint a légitársaságok ilyenkor indítanak új akciókat. Sokat spórolhatunk akkor is, ha rugalmasak vagyunk az indulási időpontot illetően, sok tízezer forint múlhat néhány napon.