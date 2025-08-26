Üzemanyag: napról napra nőnek az árak!

Szerdán folytatódik a múlt hét szombat óta tartó emelkedő tendencia az üzemanyagonál. A nagykereskedelmi árak ezúttal a benzin és a gázolaj esetében is egységesen bruttó 2-2 forinttal emelkednek. A mai napon benzint 585, míg dízelt 591 forintos átlagáron tankolhatunk. Tavaly, ugyanezen a héten a benzin átlagára 595, míg a dízel 607 forint volt, miközben most 582 és 587 a heti átlagár, vagyis 13, illetve 20 forinttal kell kevesebbet fizetnünk.

Folytatódik az üzemanyagárak emelkedése a benzinkutakon Forrás: Shutterstock



Mutatjuk, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag Vas vármegyében

A holtankoljak.hu információi szerint benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Szombathelyen a Zanati úton, Szentgotthárdon a 8-as úton, Sajtoskálon a 84-es úton: (581 forint/08.26.), valamint Vasváron, a Dr. Tretter László utcában, Kámban, a Jókai Mór utcában, Celldömölkön, a Sági úton: (583 forint/08.26.).

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Szombathely, Zanati út, Szentgotthárd, 8-as út, Celldömölk, Sági út, Sajtoskál, 84-es út: (587 forint/08.26.), valamint Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór utca: (588 forint/08.26.)