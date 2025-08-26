augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autósok figyelem!

41 perce

Üzemanyag: napról napra nőnek az árak!

Címkék#Szombathely#benzinkút#árak

Ha teheti, még ma tankoljon, mivel holnaptól nőnek az üzemanyagárak. Tavaly ilyenkor a benzin 13, a gázolaj 20 forinttal került többe.

Vaol.hu

Szerdán folytatódik a múlt hét szombat óta tartó emelkedő tendencia az üzemanyagonál. A nagykereskedelmi árak ezúttal a benzin és a gázolaj esetében is egységesen bruttó 2-2 forinttal emelkednek. A mai napon benzint 585, míg dízelt 591 forintos átlagáron tankolhatunk. Tavaly, ugyanezen a héten a benzin átlagára 595, míg a dízel 607 forint volt, miközben most 582 és 587 a heti átlagár, vagyis 13, illetve 20 forinttal kell kevesebbet fizetnünk.

Folytatódik az üzemanyagárak emelkedése a benzinkutakon
Folytatódik az üzemanyagárak emelkedése a benzinkutakon Forrás: Shutterstock


Mutatjuk, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag Vas vármegyében

A holtankoljak.hu információi szerint benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Szombathelyen a Zanati úton, Szentgotthárdon a 8-as úton, Sajtoskálon a 84-es úton: (581 forint/08.26.), valamint Vasváron, a Dr. Tretter László utcában, Kámban, a Jókai Mór utcában, Celldömölkön, a Sági úton: (583 forint/08.26.).

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Szombathely, Zanati út, Szentgotthárd, 8-as út, Celldömölk, Sági út, Sajtoskál, 84-es út: (587 forint/08.26.), valamint Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór utca: (588 forint/08.26.)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu