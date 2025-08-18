Üzemanyag: nem mindenki örülhet a holnapi árváltozásnak!

A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára viszont holnap nem változik. Tovább folytatódik tehát a csökkenő tendencia. Az üzemanyagárak augusztus 6. óta folyamatosan esnek, az elmúlt 12 napban a benzin ára: 8, míg a dízelé a holnapi változással együtt 22 forintot mérséklődött. Könnyen lehet azonban, hogy véget ér az árzuhanás, ugyanis Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere hétfőn délelőtt bejelentette, találat érte a hazánk szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket, ezzel pedig leállt az orosz olaj szállítása. Ahogyan pedig arról korábban beszámoltunk 2026 januárjától a benzin és a gázolaj jövedéki adója literenként több mint 8 forinttal nő. Jelenleg az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 587 Ft/liter, Gázolaj: 590 Ft/liter.

Üzemanyagár-változás: kedden várhatóan tovább csökken a dízel kiskereskedelmi ára a töltőállomásokon Fotó: Shutterstock

Mutatjuk, hol a legolcsóbb most az üzemanyag Vas vármegyében

Benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni a holtankoljak.hu adatai szerint: Nádasdon a Petőfi utcában (572,9 forint/08.18.), Vasváron, a Dr. Tretter László utcában és Kámban, a Jókai Mór utcában (578 forint/08.15.), valamint Szombathelyen a Zanati úton, Szentgotthárdon a 8-as úton, valamint Sajtoskálon a 84-es úton (579 forint/08.18.).

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Nádasd, Petőfi utca (579,9 forint/08.18.), Vasváron, a Dr. Tretter László utcában és Kámban, a Jókai Mór utcában (585 forint/08.18.), valamint Szombathely Csaba út, Rumi út, Körmendi út, Kőszeg, Szombathelyi út, Körmend, Rákóczi út, Hegyfalu (586,9 forint/08.15.)