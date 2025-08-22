Üzemanyag: senki nem örülhet a holnapi árváltozásnak!

Megtört az augusztus 6. óta tartó üzemanyagár-zuhanás, szombaton kisebb mértékű emelésre készülhetünk a nagykereskedelmi árakat illetően, a benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe. Amennyiben a kutak érvényesítik az áremelést a kiskereskedelmi árakban, akkor a pénztárcánkon is megérezzük majd a változást.

Véget ért az üzemanyagárak csökkenő tendenciája, ráadásul egy újabb támadás miatt öt napra a szállítás is leáll a Barátság kőolajvezetéken Fotó: Shutterstock

Az áremelkedés irányába mutatnak azok a hírek is, miszerint egy újabb támadás miatt ismét leállt a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás Magyarországra – közölte péntek reggel Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez rövid időn belül már a harmadik kísérlet (a legutóbbi hétfőn volt) az ország energiabiztonságának megingatására. Az előzetes kárfelmérések alapján a mostani támadás miatt legalább öt napra le fog állni az olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába (az Adria-vezeték rendelkezésre áll).

Ma még a 95-ös benzin literje átlagosan: 581, míg a gázolajé: 587 forint, holnap várhatóan ezek az árak fognak emelkedni.

Mutatjuk, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag Vas vármegyében

A holtankoljak.hu információ szerint benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Celldömölkön, a Kolozsvár utcában: (570 forint/08.21.),

Nádasdon a Petőfi utcában (572,9 forint/08.18.), Szombathelyen a Zanati úton, Szentgotthárdon a 8-as úton, valamint Sajtoskálon a 84-es úton: (578 forint/08.20.)

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Celldömölk, Kolozsvár utca: (576 forint/08.21.) Nádasd, Petőfi utca (579,9 forint/08.18.), Vasvár, Dr. Tretter László utca (584 forint/08.19.), Kám, Jókai Mór utca (584 forint/08.19.)