augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

17 perce

Üzemanyag: senki nem örülhet a holnapi árváltozásnak!

Címkék#barátság kőolajvezeték#Magyarország#benzin#árak

Nőnek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, ráadásul ismét találat érte a Barátság kőolajvezetéket, öt napig nem jön az olaj.

Vaol.hu

Megtört az augusztus 6. óta tartó üzemanyagár-zuhanás, szombaton kisebb mértékű emelésre készülhetünk a nagykereskedelmi árakat illetően, a benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe. Amennyiben a kutak érvényesítik az áremelést a kiskereskedelmi árakban, akkor a pénztárcánkon is megérezzük majd a változást.

Véget ért az üzemanyagárak csökkenő tendenciája, ráadásul egy újabb támadás miatt öt napra a szállítás is leáll a Barátság kőolajvezetéken Fotó: Shuttersto
Véget ért az üzemanyagárak csökkenő tendenciája, ráadásul egy újabb támadás miatt öt napra a szállítás is leáll a Barátság kőolajvezetéken Fotó: Shutterstock

Az áremelkedés irányába mutatnak azok a hírek is, miszerint egy újabb támadás miatt ismét leállt a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás Magyarországra – közölte péntek reggel Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez rövid időn belül már a harmadik kísérlet (a legutóbbi hétfőn volt) az ország energiabiztonságának megingatására. Az előzetes kárfelmérések alapján a mostani támadás miatt legalább öt napra le fog állni az olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába (az Adria-vezeték rendelkezésre áll).

Ma még a 95-ös benzin literje átlagosan: 581, míg a gázolajé: 587 forint, holnap várhatóan ezek az árak fognak emelkedni.

Mutatjuk, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag Vas vármegyében

A holtankoljak.hu információ szerint benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Celldömölkön, a Kolozsvár utcában: (570 forint/08.21.),

Nádasdon a Petőfi utcában (572,9 forint/08.18.), Szombathelyen a Zanati úton, Szentgotthárdon a 8-as úton, valamint Sajtoskálon a 84-es úton: (578 forint/08.20.)

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Celldömölk, Kolozsvár utca: (576 forint/08.21.) Nádasd, Petőfi utca (579,9 forint/08.18.), Vasvár, Dr. Tretter László utca (584 forint/08.19.), Kám, Jókai Mór utca (584 forint/08.19.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu